[Video] Los robaron de frente: árbitro pitó insólito penal y nadie lo creía

En pleno auge del VAR, parece que se siguen cometiendo injusticias en el fútbol mundial, al menos así se pudo evidenciar en las últimas horas tras un video que se hizo viral, pues la decisión "descarada" del árbitro es cuestionada y causó polémica.

El hecho ocurrió en la RegionalLiga-West de Alemania, misma en la que Fortuna Dusseldorf II y Borussia M'ladbach se enfrentaron para cumplir con la fecha de esta categoría sub 23, pero sobre el minuto 21 del compromiso ocurriría la acción juzgada del árbitro.

Hay un balón dividido, que termina siendo interceptado por uno de los jugadores y al ver la acción, el juez de línea levanta el banderín para señalar fuera de lugar, pero el central lo ignoró por completo y dejó continuar la jugada.

Segundos después hubo mano sobre el área, por lo que el árbitro indicó penal, aún cuando ya había una acción previa que fue señalada por su asistente.

La decisión de este juez era cosa de no creer, tanto que los rivales no se tomaron la molestia de seguir discutiendo, pues para todos fue evidente que desde los 12 pasos no debía ser el cobro y que se estaba cometiendo una injusticia.

A continuación la jugada descrita anteriormente: