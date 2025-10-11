Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 21:43
[Video] Lucho Díaz y Lerma sentenciaron a México con dos golazos
La selección Colombia vive el primer partido de la fecha FIFA.
Colombia se enfrentó en la noche de este sábado a México para cumplir con el primer partido de la fecha FIFA y el segundo gol fue firmado por Luis Díaz.
La 'tricolor' empezó a tomar ventaja sobre el minuto 16 con un gol de Jhon Lucumí, pero a inicios del segundo tiempo el atacante del Bayern Munich anotó el segundo tanto para sellar la victoria.
Vea también: [Video] Llegó el primero de Colombia Lucumí marcó tras centro de James
Todo apareció en mitad de cancha y gracias a James Rodríguez, quien puso un pase filtrado muy importante para Díaz al minuto 56.
No suficiente con eso, al minuto 65 Jefferson Lerma apareció con el tercer tanto tras un tiro libre que no dio frutos, sino hasta el rebote, mismo que aprovechó el mediocampista para rematar.
Le puede interesar: Definida la primera llave de semifinales del Mundial sub 20
Fuente
Antena 2