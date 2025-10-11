[Video] Lucho Díaz y Lerma sentenciaron a México con dos golazos

Colombia se enfrentó en la noche de este sábado a México para cumplir con el primer partido de la fecha FIFA y el segundo gol fue firmado por Luis Díaz.

La 'tricolor' empezó a tomar ventaja sobre el minuto 16 con un gol de Jhon Lucumí, pero a inicios del segundo tiempo el atacante del Bayern Munich anotó el segundo tanto para sellar la victoria.

Todo apareció en mitad de cancha y gracias a James Rodríguez, quien puso un pase filtrado muy importante para Díaz al minuto 56.