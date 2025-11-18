[Video] Lucho Díaz por poco anota el 1-0 en Colombia vs Australia

Colombia juega con Australia el último partido del año en busca de una victoria, un partido que en sus primeros minutos ha sido muy friccionado y muy cerrado ya que el conjunto austral juega con linea de 5 y la cancha pareciera estar al límite del reglamento.

Le costó a Colombia más de 20 minutos generar la primera opción clara de gol, pero fue Lucho Díaz quien después de un gran pase de Yaser Asprilla estuvo muy cerca de abrir el marcador obligando al arquero de Australia a estirarse para evitar la anotación.