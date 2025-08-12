Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 12:57
[VIDEO] Luis Díaz buscó el Puskás: increíble acción que por poco termina en gol
Lucho Díaz jugó su tercer partido con la camiseta de Bayern Múnich.
Luis Díaz sigue poniéndose a punto en Bayern Múnich antes de que inicie oficialmente la temporada 2025/2026. Este martes 12 de agosto, el colombiano sumó minutos en el compromiso de preparación frente al Grasshopper de Suiza.
Díaz fue suplente, pero en el minuto 57 fue enviado al terreno de juego. Desde su ingreso al campo, el número 14 del gigante bávaro se mostró desequilibrante y brindó una importante opción ofensiva gracias a su talento y velocidad.
Lucho por poco logra golazo
A pesar de su movilidad e importancia en el frente de ataque, Luis Díaz no contó con la precisión necesaria para anotar, ya que desperdició varias opciones de gol.
La que generó más emoción en la afición se registró en el minuto 82, ya que recibió la pelota en su propio campo y de inmediato inició una increíble cabalgata hacia el arco rival.
Lucho enfrentó a tres rivales, quienes no pudieron quitarle la pelota hasta que encontró un espacio para rematar, pero el esférico fue controlado por el portero rival.
Al final, Bayern Múnich se impuso con marcador de 2-1 en el que fue su último encuentro de preparación antes de disputar la Supercopa de Alemania este sábado 16 de agosto frente al Sttutgart.
