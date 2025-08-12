[VIDEO] Luis Díaz buscó el Puskás: increíble acción que por poco termina en gol

Lucho por poco logra golazo

A pesar de su movilidad e importancia en el frente de ataque, Luis Díaz no contó con la precisión necesaria para anotar, ya que desperdició varias opciones de gol.

La que generó más emoción en la afición se registró en el minuto 82, ya que recibió la pelota en su propio campo y de inmediato inició una increíble cabalgata hacia el arco rival.

Lucho enfrentó a tres rivales, quienes no pudieron quitarle la pelota hasta que encontró un espacio para rematar, pero el esférico fue controlado por el portero rival.