[Video] Luis Díaz corona a James: celebración especial en 1-0 de Colombia ante Bolivia

La Selección Colombia vivió un momento bastante especial en el festejo del primer gol en el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia. El combinado nacional abrió la cuenta en el minuto 30 con una anotación de James Rodríguez.

Lea también: [Video] James pone el 1-0 ante Bolivia y Colombia se encamina al Mundial

El capitán de la tricolor aprovechó una jugada iniciada por Luis Díaz, un pase para Santiago Arias que vio al '10' en medio del área para que de pierna derecha apareciera y rematará al arco para poner el primero del partido.

Durante la celebración del gol se vio una situación bastante repetida en el último tiempo. Luis Díaz hizo un gesto de 'corona' para señalar a James, quién fue el encargado de abrir la cuenta y encaminar al combinado nacional hacia la cita mundialista.