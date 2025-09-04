Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 20:29
[Video] Luis Díaz corona a James: celebración especial en 1-0 de Colombia ante Bolivia
El '10' abrió la cuenta en la goleada de Colombia para sellar el pase al Mundial 2026.
La Selección Colombia vivió un momento bastante especial en el festejo del primer gol en el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia. El combinado nacional abrió la cuenta en el minuto 30 con una anotación de James Rodríguez.
Lea también: [Video] James pone el 1-0 ante Bolivia y Colombia se encamina al Mundial
El capitán de la tricolor aprovechó una jugada iniciada por Luis Díaz, un pase para Santiago Arias que vio al '10' en medio del área para que de pierna derecha apareciera y rematará al arco para poner el primero del partido.
Durante la celebración del gol se vio una situación bastante repetida en el último tiempo. Luis Díaz hizo un gesto de 'corona' para señalar a James, quién fue el encargado de abrir la cuenta y encaminar al combinado nacional hacia la cita mundialista.
Colombia sacó boleto al Mundial sin resolver sus deberes
Los tantos de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero terminaron configurando lo que fue el 3-0 definitivo de Colombia en un partido que dejó varias dudas desde el juego. El equipo cafetero volvió a mostrar sus dos versiones habituales que lo tuvieron seis partidos sin ganar.
Hasta el tanto del 1-0, la tricolor mostró una cara agresiva saliendo a imponer condiciones para quedarse con el resultado. Sin embargo, el equipo cafetero vivió un bajonazo en varias de sus figuras una vez que se puso arriba en el marcador. El equipo de Lorenzo repitió lo hecho en duelos anteriores.
El combinado nacional ganó solo dos de los últimos nueve partidos y mostró una cara que deberá dejar atrás para ser protagonista en la Copa del Mundo. Ahora la tricolor llegó a 25 puntos, pero exhibió varios de sus peores demonios que lo condenaron a sufrir para asegurar su tiquete a la cita mundialista.
Para el Mundial, el equipo de Néstor Lorenzo deberá replantear varias de sus estrategias en los partidos. Una de las situaciones a resolver será la paridad física que ante selecciones como las europeas le puede pasar factura en la cita orbital del próximo año-
Fuente
Antena 2