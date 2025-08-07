[Video] Luis Díaz bailó al 'Cuti' Romero en Bayern vs Tottenham: así fue la jugada

El debut como titular de Luis Díaz con el Bayern Múnich dejó una huella clara de lo que puede aportar al gigante alemán. En un encuentro amistoso ante el Tottenham, el extremo colombiano fue uno de los protagonistas del juego con una actuación que combinó desequilibrio, habilidad individual y compromiso colectivo. Su primera gran presentación fue determinante para la goleada 4-0 de los bávaros, en un partido que, aunque sin puntos en juego, sirvió para dejar mensajes claros de cara a la nueva temporada.

Una de las acciones más comentadas del encuentro fue el momento en que Luis Díaz superó con facilidad a Cristian 'Cuti' Romero, zaguero central del conjunto inglés. Con un regate veloz, preciso y lleno de talento, el colombiano dejó atrás al defensor argentino, en una jugada que rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones en redes sociales y medios internacionales. Este tipo de acciones refuerzan el perfil del atacante guajiro como un jugador con capacidad para marcar diferencias ante rivales de élite.

Durante los 76 minutos que estuvo en el terreno de juego, Luis Díaz se mantuvo como una amenaza constante por la banda izquierda. Sus desbordes, combinaciones y movimientos sin balón aportaron dinamismo al frente de ataque del Bayern Múnich, que completó una actuación colectiva sólida. Aunque no logró anotar, participó activamente en varias jugadas de peligro y evidenció una rápida adaptación al sistema ofensivo del equipo.

El compromiso ante el Tottenham también sirvió para mostrar el nivel de otras figuras del club, como Harry Kane y Kingsley Coman, así como para dar espacio a jóvenes promesas como Lennart Karl y Wisdom Mike, quienes también dejaron su huella en el marcador. Sin embargo, fue Luis Díaz quien acaparó buena parte de la atención por su rendimiento destacado, dejando claro por qué su llegada generó tanta expectativa.

La contratación de Luis Díaz por parte del Bayern Múnich se cerró por una cifra cercana a los 75 millones de euros, lo que lo convierte en una de las incorporaciones más costosas del club en los últimos años. Su fichaje fue interpretado como una apuesta estratégica para reforzar las bandas y dotar al equipo de un jugador explosivo, capaz de resolver en el uno contra uno y de aportar también en labores defensivas.

La adaptación del colombiano al nuevo entorno parece estar desarrollándose sin contratiempos. En su presentación oficial, recibió una cálida bienvenida del plantel y rápidamente comenzó a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico. Su conexión con figuras como Harry Kane y Michael Olise empieza a notarse en el campo, y todo indica que será una pieza clave en la estructura del equipo esta temporada.

El calendario del Bayern Múnich continuará con un nuevo amistoso ante el Grasshopper, previo a su primer reto oficial: la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart, el próximo 16 de agosto. Ese encuentro marcará el inicio formal de la campaña 2025-2026, y se espera que Luis Díaz tenga un rol estelar desde el primer minuto.

Con una actuación que combinó calidad, personalidad y determinación, Luis Díaz no solo aprobó su primer examen con el conjunto bávaro, sino que también encendió la ilusión de los hinchas alemanes y colombianos. Su camino en el Bayern Múnich apenas comienza, pero ya empieza a escribirse con brillo propio.