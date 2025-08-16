[Video] Luis Díaz alucina a todo Bayern; dejó tirado a un rival y casi hay golazo

Luis Díaz debutaba este sábado 16 de agosto en un partido oficial con el Bayern Múnich, nada más y nada menos que en la definición de un título, donde se lleva a cabo la Supercopa de Alemania entre el último campeón de la Bundesliga y el más reciente ganador de la copa de aquel país.

Allí, el delantero de la Selección Colombia fue alineado como titular en el equipo dirigido por Vincent Kompany, donde fue dando muestras de su talento, velocidad y desequilibrio, así quedó demostrado en una gran jugada realizada en el primer tiempo.

‘Jugadón’ de Luis Díaz y casi golazo del Bayern Múnich

Después de lo que fue el primer gol del partido, donde el delantero Harry Kane aprovechó un mal despeje de la defensa rival para rematar el balón de media distancia, llegaría una gran jugada protagonizada por el flamante fichaje del Bayern Múnich en esta temporada.

Fue sobre el minuto 37 del partido, donde el guajiro de 28 años recibió un balón en la mitad de la cancha y gracias a un rápido movimiento de piernas logró superar a un rival, dejándolo tendido en el suelo para luego seguir hacia campo rival y enviar un pase preciso a la otra banda, donde enviaron un centro que por poco termina en un golazo de cabeza.

