Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 15:17
[Video] Luis Díaz marcó su primer gol en Bayern Múnich; vale un título
El delantero guajiro tuvo un gran debut con el equipo 'bávaro'.
El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, marcó el 2-0 para el Bayern Múnich en el partido contra el Stuttgart, duelo correspondiente a la final de la Supercopa de Alemania que se llevó a cabo este sábado 16 de agosto.
Vea a continuación el gol de Luis Díaz y espere pronto más información:
¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025
📺 La #Supercup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifGWhrP6cG
Fuente
Antena 2