Luis Díaz, futbolista colombiano
Luis Díaz jugando en el Bayern Múnich
AFP
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 15:17

[Video] Luis Díaz marcó su primer gol en Bayern Múnich; vale un título

El delantero guajiro tuvo un gran debut con el equipo 'bávaro'.

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, marcó el 2-0 para el Bayern Múnich en el partido contra el Stuttgart, duelo correspondiente a la final de la Supercopa de Alemania que se llevó a cabo este sábado 16 de agosto.

Vea a continuación el gol de Luis Díaz y espere pronto más información:

