[Video] Luis Díaz no falla: gol a los 15 segundos con Bayern ante Frankfurt

El cuadro bávaro, con un libreto claro desde la salida, ejecutó una jugada casi milimétrica: Serge Gnabry recibió en mitad de campo y filtró un pase preciso entre líneas para que Díaz quedara de cara al arco. Sin titubear, el colombiano definió con frialdad pese al intento del guardameta Santos por evitar la caída. El balón besó la red, y el cronómetro marcaba apenas 00:15 segundos. Una ráfaga que encendió las gradas y marcó el inicio de una jornada memorable.

Hasta ahora, el gol más rápido de 'Lucho' había sido en 2019, cuando con el Junior de Barranquilla tardó dos minutos en vencer la portería de Santa Fe. Esta vez, superó con creces ese registro y, de paso, se convirtió en el autor del tercer tanto más rápido en la historia del Bayern dentro de la liga alemana. Solo las leyendas Giovane Élber (11 segundos) y Lothar Matthäus (13 segundos) consiguieron hacerlo más velozmente, lo que demuestra la magnitud del logro del jugador cafetero.

Según los datos, Díaz ocupa ahora el puesto número 13 entre los goles más rápidos de la Bundesliga, en una lista encabezada por Kevin Volland, autor de un tanto a los 9 segundos en 2015. Un dato que, más allá del número, refleja la capacidad de reacción y lectura del colombiano en los primeros instantes del juego.

Más allá de los récords, el tanto del guajiro dejó una sensación de poderío en el Bayern. Su presencia en el frente de ataque ofrece variantes que enriquecen el modelo ofensivo del equipo. Díaz ha demostrado ser un futbolista impredecible, capaz de romper líneas con velocidad, encarar con decisión y aparecer en el momento justo. Lo suyo no fue solo una acción aislada, sino la confirmación de su creciente influencia en el juego de los alemanés.