Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 16:32
[Video] Luis Díaz no perdona; anotó gol ante Colonia en la Copa de Alemania
El delantero guajiro puso el 1-1 parcial para el Bayern Múnich.
Este miércoles 29 de octubre había acción para el Bayern Múnich de Luis Díaz, el delantero de la Selección Colombia fue alineado como titular para el partido ante Colonia, duelo correspondiente a la segunda ronda de la presente edición de la Copa de Alemania.
El equipo dirigido por el técnico Vincent Kompany no empezó bien el compromiso, pues al minuto 31 del partido sufrió un gol del rival, donde el jugador Ragnar Ache ganó en las alturas del área del Bayern y conectó un cabezazo que dejó sin opciones al arquero Jonas Urbig.
Lea también: ¿Vinicíus y Xabi Alonso con relación rota? El detalle polémico en Real Madrid
Luis Díaz dio el empate al Bayern Múnich
El atacante de 28 años, que viene siendo un titular indiscutible en el equipo ‘bávaro’, aprovechó un rebote en el área del Colonia y puso el empate 1-1 al minuto 36 del compromiso, su primera anotación en esta competencia en la que participan equipos de varias divisiones del fútbol alemán.
Luis Díaz volvió a demostrar su aporte goleador al equipo alemán, el exjugador del Liverpool estaba bien ubicado y atento al rebote que dio el arquero del Colonia para empujar el balón al fondo de las redes.
¡Gol de Luis Díaz! Lo empata el Bayern. ⚽ pic.twitter.com/IUIaDNNaxc— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 29, 2025
Bayern Múnich sigue firme en la Copa de Alemania
El equipo ‘bávaro’ sigue dando muestras de su poderío en lo que va de la presente temporada, pues pasó el susto del gol del Colonia con un doblete de Harry Kane y otra anotación más de Michael Olise, concretando así el 4-1 final en el marcador.
El Bayern Múnich no ha perdido ni un solo partido en esta campaña y tampoco suma empates, todo lo que ha jugado lo ha ganado y el aporte del colombiano Luis Díaz ha sido importante para lograr eso, delantero que ya lleva 8 goles y 4 asistencias en 14 partidos disputados incluyendo todas las competencias.
Fuente
Antena 2