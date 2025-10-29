[Video] Luis Díaz no perdona; anotó gol ante Colonia en la Copa de Alemania

Este miércoles 29 de octubre había acción para el Bayern Múnich de Luis Díaz, el delantero de la Selección Colombia fue alineado como titular para el partido ante Colonia, duelo correspondiente a la segunda ronda de la presente edición de la Copa de Alemania.

El equipo dirigido por el técnico Vincent Kompany no empezó bien el compromiso, pues al minuto 31 del partido sufrió un gol del rival, donde el jugador Ragnar Ache ganó en las alturas del área del Bayern y conectó un cabezazo que dejó sin opciones al arquero Jonas Urbig.

Lea también: ¿Vinicíus y Xabi Alonso con relación rota? El detalle polémico en Real Madrid