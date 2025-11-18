Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 23:12
[Video] Luis Díaz regresa al gol con Colombia y anota el 2 vs Australia
Luis Díaz creyó hasta el final y anotó el segundo gol de Colombia vs Australia.
La Selección Colombia sigue dando de qué hablar antes del Mundial 2026 tras haber obtenido una nueva victoria que lo posiciona como uno de los equipos a vencer en esta nueva cita orbital.
El equipo de Néstor Lorenzo volvió a demostrar su poderío ante la Selección de Australia y logró vencerla por un marcador en donde se reportó James Rodríguez con el primero tras un cobro penal y de Luis Díaz, quien anotó el segundo tanto con un certero derechazo.
Le puede interesar: Colombia jugó un partidazo y goleó a Australia en juego de preparación
Lucho sigue on fire y anota un nuevo gol con la Selección Colombia
La 'tricolor' sumó una nueva victoria en su camino rumbo al Mundial 2026 y la ilusión crece cada vez más al ver aun equipo tan fuerte y consolidado como el que ha logrado formar Néstor Lorenzo.
Colombia se llevó otro triunfo por goleada tras vencer por un resultado de 3-0 a la Selección de Australia, partido que se había complicado durante los primeros 60 minutos tras no abrirse el marcador, pero que después brindó varias alegrías para los colombianos.
Luis Díaz fue justamente uno de los protagonistas de este duelo, ya que se encargó de poner el 2-0 en el marcador justo sobre el cierre del compromiso tras un robo de pelota dentro del área.
Lea también: [Video] A rabiar; así cantaron el himno los jugadores de Colombia ante Australia
Fecha y próximo rival de Colombia tras su partido contra Australia
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que terminó su gira por los Estados Unidos en esta fecha FIFA de noviembre, volverá a tener acción hasta el año 2026, más exactamente en la fecha FIFA de marzo próximo, donde a falta de confirmación oficial, enfrentará a selecciones europeas de gran categoría y que ya están clasificadas al Mundial.
De acuerdo con los últimos reportes, la Selección Colombia ya tendría acordado partido amistoso contra Croacia, duelo que se podría dar el 23 o el 31 de marzo, mientras que la fecha que quede libre de esas dos mencionadas habría partido contra Francia o Portugal.
Fuente
Antena 2