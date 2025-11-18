[Video] Luis Díaz regresa al gol con Colombia y anota el 2 vs Australia

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar antes del Mundial 2026 tras haber obtenido una nueva victoria que lo posiciona como uno de los equipos a vencer en esta nueva cita orbital.

El equipo de Néstor Lorenzo volvió a demostrar su poderío ante la Selección de Australia y logró vencerla por un marcador en donde se reportó James Rodríguez con el primero tras un cobro penal y de Luis Díaz, quien anotó el segundo tanto con un certero derechazo.

Lucho sigue on fire y anota un nuevo gol con la Selección Colombia

La 'tricolor' sumó una nueva victoria en su camino rumbo al Mundial 2026 y la ilusión crece cada vez más al ver aun equipo tan fuerte y consolidado como el que ha logrado formar Néstor Lorenzo.

Colombia se llevó otro triunfo por goleada tras vencer por un resultado de 3-0 a la Selección de Australia, partido que se había complicado durante los primeros 60 minutos tras no abrirse el marcador, pero que después brindó varias alegrías para los colombianos.