[Video] Luis Javier Suárez anda intratable: gol de zurda en Portugal

El samario Luis Suárez vive un grato momento en el Sporting de Lisboa, pues desde su arribo ha estado a la altura del equipo, y este domingo 5 de octubre volvió a anotar contra el Braga, en el que es un cruce entre dos de los clubes más tradicionales de Portugal.

Corría el minuto 19 del primer tiempo cuando se generó una jugada por el costado izquierdo, y de a poco Suárez se fue metiendo al área. El pase hacia atrás no fue preciso por parte de su compañero, pero el delantero rebuscó la pelota.

Así, en un rebote, Luis Javier Suárez cazó el balón y remató con la pierna zurda, aunque algo mordido, el remate se fue al fondo de la red, representando el 1-0 en favor de los lisboetas.

Video del gol de Luis Suárez en Sporting vs Braga