[Video] Luis Javier Suárez anda intratable: gol de zurda en Portugal
El delantero de 27 años es la principal carta de gol de la Tricolor para los amistosos de octubre.
El samario Luis Suárez vive un grato momento en el Sporting de Lisboa, pues desde su arribo ha estado a la altura del equipo, y este domingo 5 de octubre volvió a anotar contra el Braga, en el que es un cruce entre dos de los clubes más tradicionales de Portugal.
Corría el minuto 19 del primer tiempo cuando se generó una jugada por el costado izquierdo, y de a poco Suárez se fue metiendo al área. El pase hacia atrás no fue preciso por parte de su compañero, pero el delantero rebuscó la pelota.
Así, en un rebote, Luis Javier Suárez cazó el balón y remató con la pierna zurda, aunque algo mordido, el remate se fue al fondo de la red, representando el 1-0 en favor de los lisboetas.
Video del gol de Luis Suárez en Sporting vs Braga
🔥🇨🇴 GOL de Luis Javier para la victoria parcial de Sporting CP 🇵🇹 ante Braga.— Julián Capera (@JulianCaperaB) October 5, 2025
Undécima anotación en sus últimos diez partidos 🔝🔝
pic.twitter.com/SdmqkRzm7m
Así, Suárez revalida su buen momento y justifica su convocatoria a la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos, recordando que viene de anotar un póker (cuatro goles) por Eliminatorias.
Se espera que el delantero samario sea titular al menos en uno de los dos partidos que se avecinan a la Tricolor, pues hay más atacantes convocados y justamente el entrenador Néstor Lorenzo les dará minutos para analizar su rendimiento.
¿Cuántos goles ha hecho Luis Suárez en Sporting de Lisboa?
Luis Javier Suárez ha marcado seis goles con Sporting de Lisboa y ha dado dos asistencias en los diez partidos que ha disputado, sumando Primera Liga, Supercopa de Portugal y Champions League.
Una vez termine el partido de este domingo contra Braga, el delantero de 27 años viajará a Estados Unidos para sumarse a la concentración de Selección Colombia pensando en los juegos ante México y Canadá.
