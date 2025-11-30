Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 15:33
[Video] Luis Javier Suárez está desatado; doblete con Sporting ante Estrela
El delantero colombiano vive un momento dulce con el equipo portugués.
En el marco de la fecha 12 en la liga de fútbol de Portugal, el Sporting del colombiano Luis Javier Suárez enfrentaba en condición de local al Estrela Amadora, duelo donde el atacante samario volvió a dar muestras de su poder goleador.
El delantero de la Selección Colombia, que partido a partido hace méritos para estar incluido en la convocatoria final del técnico Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial del 2026, acaba de marcar su noveno gol en doce partidos disputados por la presente liga de Portugal.
Lea también: ¿James y Chicho Arango juntos? Este equipo buscaría hacerlo realidad
En otras noticias: así fue el empate de Colombia 1-1 ante Bolivia por la Liga de Naciones femenina
Doblete de Luis Javier Suárez con el Sporting
El exjugador del Almería hizo parte de una muy buena jugada ofensiva y terminó marcando un golazo para el 2-0 parcial de su equipo, fue al minuto 11 del partido cuando descargó bien el balón para después hacerse espacio y recibirlo nuevamente, momento en el que pudo rematar de media distancia.
Suárez, habitual titular en el equipo de los ‘Leones’, volvió a reportarse en la portería contraria al minuto 55, nuevamente ubicándose cerca al área del Estrela para aprovechar un espacio en la defensa y rematar a placer ante la salida del arquero.
Otro gol de Luis Suárez! pic.twitter.com/9KtPaaWnLs— Andrés Lacouture (@AndresLacouture) November 30, 2025
🇨🇴 DOBLETE de Luis Javier Suárez. El colombiano marcó el 4-0 de #SportingCP en su visita a #EstrelaAmadora, al 54’— Pipe Sierra (@PSierraR) November 30, 2025
👀 Es el noveno gol que marca el delantero en lo que va de la Liga de Portugal pic.twitter.com/tv6jcaPSD2
Alucinantes números de Luis Javier Suárez en el Sporting
El partido finalmente terminaría 4-0 a favor de los ‘Leones’, resultado que los ubica de momento en la segunda posición de la liga con 31 puntos, mismas unidades que el Porto, pero sabiendo que el conjunto ‘Dragón’ todavía debe su partido de esta fecha 12.
Con el doblete de Suárez, el colombiano llega a un total de 12 goles en 19 partidos disputados en la presente temporada con el Sporting, sumando anotaciones en la UEFA Champions League (2 goles) y en la Taca de Portugal (1), además de 3 asistencias repartidas en esas competencias.
Fuente
Antena 2