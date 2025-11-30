[Video] Luis Javier Suárez está desatado; doblete con Sporting ante Estrela

En el marco de la fecha 12 en la liga de fútbol de Portugal, el Sporting del colombiano Luis Javier Suárez enfrentaba en condición de local al Estrela Amadora, duelo donde el atacante samario volvió a dar muestras de su poder goleador.

El delantero de la Selección Colombia, que partido a partido hace méritos para estar incluido en la convocatoria final del técnico Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial del 2026, acaba de marcar su noveno gol en doce partidos disputados por la presente liga de Portugal.

