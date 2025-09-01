Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 06:44
[Video] Luis Suárez escupió a un asistente técnico rival tras perder la Leagues Cup
El delantero uruguayo perdió con Inter Miami la final del certamen.
El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida.
Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.
Nueva polémica envuelve al uruguayo Luis Suárez
El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro. Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.
En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió. "A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", afirmó el entrenador.
Messi no pudo celebrar título con el Inter Miami
Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense.
Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.
En calidad de finalista, el Inter Miami, campeón de la Leagues Cup en 2023, disputará igualmente la Liga de Campeones de la Concacaf en 2026, al igual que los Sounders.
Se jugó en un ambiente de fiesta en Seattle, donde el cantante Mario Bautista animó la ceremonia 'prepartido' al entonar el himno de la Leagues Cup. Por las gradas del Lumen Field había decenas de pancartas de Messi, pero miles de aficionados de los Sounders hicieron sentir en casa a sus jugadores.
