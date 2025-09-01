[Video] Luis Suárez escupió a un asistente técnico rival tras perder la Leagues Cup

Messi no pudo celebrar título con el Inter Miami

Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense.



Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.



En calidad de finalista, el Inter Miami, campeón de la Leagues Cup en 2023, disputará igualmente la Liga de Campeones de la Concacaf en 2026, al igual que los Sounders.



Se jugó en un ambiente de fiesta en Seattle, donde el cantante Mario Bautista animó la ceremonia 'prepartido' al entonar el himno de la Leagues Cup. Por las gradas del Lumen Field había decenas de pancartas de Messi, pero miles de aficionados de los Sounders hicieron sentir en casa a sus jugadores.