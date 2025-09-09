[Video] Luis Suárez hace respetar a Colombia: golazo del empate ante Venezuela

Sin embargo, la reacción colombiana no tuvo mucho espacio en tiempo. La jugada inicial al empate de Mina terminó en un error de Kevin Mier. El portero cafetero soltó la pelota dentro del área chica y allí llegó Josef Martínez para al minuto 12 poner de nuevo lo que era el 2-1 a favor de la vinotinto.

Cuando corría el minuto 42, Luis Javier Suárez convirtió el empate 2-2 ante Venezuela. El delantero del Sporting de Portugal aprovechó una habilitación en el área para poner su primer tanto oficial con el equipo colombiano y empatar el compromiso,1-0 a la par de que en Bolivia, la verde ponía el 1-0 para sacar a Venezuela del repechaje.