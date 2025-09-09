Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 19:59
[Video] Luis Suárez hace respetar a Colombia: golazo del empate ante Venezuela
Colombia arrancó de manera muy complicada ante una Venezuela que salió a buscar el resultado desde le minuto uno.
La Selección Colombia se midió ante Venezuela en el partido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto tricolor arrancó el partido bastante flojo y a los pocos minutos del saque inicial ya perdía con un tanto de Telasco Segovia.
Lea también: [Video] Venezuela 'madrugó' a Colombia: golazo al minuto 3
Sin embargo, el equipo comandado por Néstor Lorenzo no dio mucha espera para poner el empate y en un centro de esquina la figura de Yerry Mina se impuso para de cabeza poner lo que era el gol del 1-1 parcial para que todo volviera como estaba al inicio.
Sin embargo, la reacción colombiana no tuvo mucho espacio en tiempo. La jugada inicial al empate de Mina terminó en un error de Kevin Mier. El portero cafetero soltó la pelota dentro del área chica y allí llegó Josef Martínez para al minuto 12 poner de nuevo lo que era el 2-1 a favor de la vinotinto.
Cuando corría el minuto 42, Luis Javier Suárez convirtió el empate 2-2 ante Venezuela. El delantero del Sporting de Portugal aprovechó una habilitación en el área para poner su primer tanto oficial con el equipo colombiano y empatar el compromiso,1-0 a la par de que en Bolivia, la verde ponía el 1-0 para sacar a Venezuela del repechaje.
Fuente
Antena 2