[VIDEO] Luis Suárez se estrenó con doblete en Sporting Lisboa: golazos que mira Lorenzo

Después de la salida de Viktor Gyökeres del Sporting Lisboa, el club de la capital de Portugal tuvo que ir al mercado de fichajes para buscar al reemplazo ideal del sueco y en esa necesidad encontraron al colombiano, Luis Javier Suárez que venía de romperla en el Almería.

Aunque al Almería no le alcanzó para sellar su regreso a la Primera División de España, Luis Javier Suárez se convirtió en el máximo goleador de la segunda categoría española. Sporting Lisboa depositó su confianza en el delantero samario que llegaba con grandes números goleadores para intentar hacer lo mismo en Portugal.

Justamente, Luis Suárez necesitó de tres partidos para ganarse la confianza goleadora y para poder vulnerar los arcos en la Primeira Liga. Su debut fue en la Supercopa de Portugal ante el Benfica. Su primer título estaba en juego, pero no pudieron conseguir el objetivo.

Luego, contra Casa Pia disputó los 90 minutos y no pudo romper los arcos de su rival. La espera llegó a su final en la segunda fecha de la Liga de Portugal con un gol de penal que ejecutó a la perfección ante el Arouca. Suárez marcó el segundo de su equipo en un primer tiempo en el que el Sporting Lisboa dio el golpe con un marcador de 3-0.

EL GOL DE LUIS SUÁREZ CONTRA EL AROUCA

Ricardo Mangas abrió la cuenta sobre los 20 minutos. Diez minutos más tarde, Arouca sufrió la expulsión de Dylan Nandin por una infracción contra Luis Javier Suárez. El VAR entró en función para confirmar la tarjeta roja del defensor del Arouca.

En ese lanzamiento desde el punto penal, Luis Suárez se hizo cargo con un cobro esquinado y raso que fue imposible para el guardameta João Valido que, pese a tirarse al lado que era, no pudo detener el balón. Primer tanto del colombiano que seguramente dará de qué hablar en la liga portuguesa.