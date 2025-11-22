[VIDEO] Luis Suárez sigue demoledor en Portugal: golazo para jugar octavos de final

Regresaron las emociones del fútbol europeo con la presencia de jugadores colombianos que han dado de qué hablar con asistencias, golazos y suma de minutos importantes para llegar con regularidad a la Selección Colombia a partir del 2026 donde se jugarán los últimos amistosos de Fecha FIFA y el Mundial en junio.

Vea también: Es oficial: Millonarios tiene nuevo director deportivo

El Sporting Lisboa fue local en la Taça de Portugal enfrentando al Marinhense. Un partido que se resolvió con facilidad para el elenco lisboeta gracias a los goles de Francisco Trincao y de Luis Javier Suárez, este último que no tuvo la mejor suerte individualmente con la Selección Colombia.

Aunque fue titular en el último partido de la Fecha FIFA en el 2025 entre Colombia vs Australia, no pesó en el ataque y tuvo que enfrentarse a la línea de tres zagueros por parte de los australianos. Estuvo incómodo, algo que no sucedió igual en el regreso a Portugal con el Sporting.

De hecho, jugando atrás de los zagueros del Marinhense, Luis Javier Suárez logró meterse al área y empujar un centro que llegó desde el costado izquierdo para poner el tercer tanto y certificar de manera oficial la clasificación para los octavos de final de la Taça de Portugal.

EL GOLAZO DE GOLEADOR DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL

Con el partido que ya parecía resuelto y sin sufrir mucho en el segundo tiempo, Sporting Lisboa puso el tercer tanto en el marcador para asegurar la clasificación que ya era una realidad. A falta de diez minutos, Luis Suárez estampó un nuevo gol definitivo.

Sobre los 80 minutos, el samario arrancó afuera del área a correr para entrar al área. Se despegó de su marca y logró instalarse en campo rival. Los zagueros no pudieron detener el centro que venía por el costado izquierdo y fue ‘Lucho’ Suárez el que empujó la pelota al fondo.

Le puede interesar: No se busque más: El Puskas ya tiene dueño, golazo de Barrenetxea

Seguramente si no definía Luis Suárez, llegaba un segundo delantero a poner el tercero. Marinhense no se iba a salvar de otro gol, pero fue el colombiano el que pudo llegar a cerrar el juego.

Con esta anotación, el samario se sigue afianzando en Portugal en donde sigue dando de qué hablar superando con grandes cifras a Viktor Gyökeres. Suárez fue el llamado a reemplazar al sueco y lo ha hecho con buenos números goleadores. Su próximo reto será frente al Brujas en condición de local por la UEFA Champions League. Esperarán rival para definir los octavos de final de la Taça de Portugal.