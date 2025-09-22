Cargando contenido

Luis Suárez sigue en racha con Sporting
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 17:19

[Video] Luis Suárez sigue en racha: Así fue su gol para el Sporting

El Sporting jugó contra Moreirense por la fecha 6 de la liga de Portugal y el colombiano se hizo presente en el marcador.

Luis Suárez está viviendo un momento dulce en su carrera, tras marcarle 4 goles a Venezuela el delantero colombiano ha sabido mantener la racha y se ha convertido en un peligro para las defensas adversarias.

Hoy volvió a marcar con el Sporting en lo que fue victoria 3-0 del equipo frente a Moreirense por la fecha 6 de la liga de Portugal.

El delantero colombiano Luis Suárez volvió a hacerse presente en el marcador al convertir desde el punto penal en el partido de hoy. Con su anotación, no solo abrió el camino para su equipo, sino que también demostró la confianza y seguridad que tiene en momentos decisivos, consolidándose como una de las piezas claves en el ataque.

Más allá del gol, Suárez aportó movilidad, presión y entrega durante todo el encuentro, generando espacios para sus compañeros y manteniendo a la defensa rival en alerta. Su rendimiento confirma el buen momento que atraviesa y lo perfila como un jugador determinante para las aspiraciones de su club en lo que resta de la temporada.

Lo que se le viene al Sporting de Portugal

El Sporting de Portugal afronta semanas decisivas tanto en la liga como en Europa. Su próximo reto será visitar a Estoril Praia el 27 de septiembre, en un partido clave para mantenerse en la parte alta de la tabla. Apenas unos días después, el 1 de octubre, llegará la gran prueba internacional cuando se mida al Napoli en Italia por la UEFA Champions League, un duelo que pondrá a prueba y la solidez del equipo frente a uno de los rivales más exigentes.

Imagen
Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

Imagen

Sporting de Lisboa

Imagen
Liga de Portugal

Liga de Portugal

