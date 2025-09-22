[Video] Luis Suárez sigue en racha: Así fue su gol para el Sporting

El delantero colombiano Luis Suárez volvió a hacerse presente en el marcador al convertir desde el punto penal en el partido de hoy. Con su anotación, no solo abrió el camino para su equipo, sino que también demostró la confianza y seguridad que tiene en momentos decisivos, consolidándose como una de las piezas claves en el ataque.

Más allá del gol, Suárez aportó movilidad, presión y entrega durante todo el encuentro, generando espacios para sus compañeros y manteniendo a la defensa rival en alerta. Su rendimiento confirma el buen momento que atraviesa y lo perfila como un jugador determinante para las aspiraciones de su club en lo que resta de la temporada.