[Video] Luis Suárez sigue en racha: nuevo golazo del colombiano en Sporting

Luis Javier Suárez se ha convertido en una de las grandes noticias del inicio de temporada en la Liga de Portugal. El artillero cafetero, que llegó hace apenas unas semanas al Sporting de Lisboa, volvió a demostrar su eficacia al anotar el tanto que abrió el marcador en la victoria parcial frente al Estoril, por la séptima jornada del campeonato.

Desde el pitazo inicial, el Sporting mostró una propuesta ofensiva clara y su entrenador apostó por la movilidad de Suárez para romper la defensa rival. Fue así como, al minuto 12, el colombiano recibió un pase preciso dentro del área por el costado izquierdo y, con frialdad, definió con un remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta local. Este gol significó el 1-0 parcial para la visita y encendió la euforia de la afición verdiblanca que se desplazó al estadio.

El tanto no solo confirmó el buen momento del atacante, sino que también consolidó su papel protagónico en el esquema del Sporting. Con esta anotación, Suárez llegó a cinco goles en nueve partidos disputados con la camiseta del conjunto lisboeta, una cifra que habla por sí sola del nivel de adaptación del delantero. Su capacidad para moverse entre líneas, generar espacios y definir con contundencia lo están convirtiendo en uno de los fichajes más rentables del mercado veraniego.

El colombiano, de 26 años, arribó al club portugués procedente del Almería de España, donde dejó buenas sensaciones pese a las dificultades colectivas del equipo andaluz. Su traspaso fue visto en Portugal como una apuesta interesante, pero su rendimiento ha superado las expectativas. En apenas dos meses, Suárez ha logrado ganarse un puesto como titular indiscutible y ya es uno de los referentes ofensivos de un Sporting que aspira al título liguero y a brillar en competiciones europeas.

Los especialistas del balompié portugués destacan que, más allá de sus goles, Suárez aporta carácter y trabajo táctico en el frente de ataque. Su presión constante, su capacidad para recuperar balones y su agresividad positiva en el área contraria lo convierten en un jugador completo. Además, su conexión con los mediocampistas ofensivos ha sido clave para que el equipo genere más situaciones de peligro.

Para la afición colombiana, su desempeño en Portugal es motivo de orgullo y expectativa. El buen momento de Suárez en Europa alimenta las opciones de que reciba más oportunidades con la Selección Colombia, que sigue de cerca su evolución. Si mantiene esta racha, podría convertirse en un nombre fijo para las próximas convocatorias.

Con su gol ante Estoril, Luis Javier Suárez no solo abrió la cuenta en un partido importante para el Sporting, sino que reafirmó su condición de goleador en ascenso en el fútbol europeo. Un fichaje acertado que ya está dando resultados y que promete seguir dando de qué hablar en la temporada.