[VIDEO] Luis Suárez sigue intratable: golazo y héroe en regreso a Lisboa

Néstor Lorenzo no dudó en llamar a Luis Javier Suárez como uno de los delanteros con posibilidades de jugar ante Bolivia y Venezuela en las jornadas definitivas de las Eliminatorias Sudamericanas. El samario respondió como se debía con cuatro goles, los primeros en la Selección Colombia.

Luis Suárez se ganó su lugar en la Selección Colombia después de jugar cuatro partidos en los que anotó dos goles y dio dos asistencias. Marcó cuatro goles respondiendo a la confianza de Néstor Lorenzo que le dio la titularidad ante Venezuela y en su regreso a Portugal volvió a brillar.

Una semana clave para el ex Almería que fue el goleador de la segunda división de España. Llegó al Sporting Lisboa, nada más ni nada menos que como reemplazo de Viktor Gyökeres, delantero sueco que fue adquirido por el Arsenal de Inglaterra. Luis Suárez demostró su impacto con goles y asistencias para ganarse el lugar en la alineación del elenco lisboeta.

Después de las Eliminatorias Sudamericanas, Sporting Lisboa regresó a la actividad en la Primeira Liga. Visitando al Famalicao, Luis Javier Suárez volvió a la titularidad, pese a un largo viaje que podía poner su protagonismo en duda desde el arranque en esta quinta jornada.

LUIS SUÁREZ, HÉROE EN LA VICTORIA DEL SPORTING LISBOA

Y es que, las cosas arrancaron mal para el equipo de Lisboa. Famalicao arrancó respetando su casa y a los 17 minutos, Gustavo Sá rompió las redes para encaminar una posible derrota para el equipo de Luis Javier Suárez, que, hasta el momento, no había tenido mucho impacto dentro del campo de juego.

Cinco minutos después, Pedro Gonçalves logró igualar el compromiso para ir al descanso con la paridad en el marcador. Sporting necesitaba los puntos para seguir en la parte alta de una liga que lidera Porto. De hecho, Luis Suárez fue el gran héroe para sumar su tercer gol en cinco partidos disputados.

Sobre los 65 minutos, después de un remate que bloqueó la zaga defensiva del Famalicao, Luis Suárez apareció habilitado sin marca para empujar la pelota al fondo. Este es el quinto gol en menos de una semana para el delantero samario y su tercer tanto en el equipo lisboeta.