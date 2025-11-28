[Video] Manuela Vanegas lloró durante el himno de Colombia ante Bolivia

Manuela Vanegas protagonizó uno de los momentos más emotivos del partido entre Colombia y Bolivia al llorar durante la entonación del himno nacional.

La defensora no pudo contener las lágrimas antes del inicio del compromiso disputado este viernes 28 de noviembre en La Paz, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

La jugadora, reconocida por su liderazgo, habría llorado al sentirse conmovida por volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras una larga ausencia en las canchas.

Vanegas sufrió a comienzos de año una rotura del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con la Real Sociedad en España, lesión que la obligó a una prolongada recuperación y a alejarse de las convocatorias de la Tricolor.