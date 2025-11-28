Cargando contenido

[Video] Manuela Vanegas lloró durante el himno de Colombia ante Bolivia

La defensa volvió a ser convocada luego de diez meses.

Manuela Vanegas protagonizó uno de los momentos más emotivos del partido entre Colombia y Bolivia al llorar durante la entonación del himno nacional.

La defensora no pudo contener las lágrimas antes del inicio del compromiso disputado este viernes 28 de noviembre en La Paz, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

La jugadora, reconocida por su liderazgo, habría llorado al sentirse conmovida por volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras una larga ausencia en las canchas.

Vanegas sufrió a comienzos de año una rotura del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con la Real Sociedad en España, lesión que la obligó a una prolongada recuperación y a alejarse de las convocatorias de la Tricolor.

Este viernes, la defensa reapareció como titular, un hecho que representa un paso significativo en su regreso deportivo y un motivo de orgullo personal y profesional.

Manuela había sido una de las habituales en el once inicial de Colombia, pieza clave en la línea defensiva y una futbolista con presencia constante en torneos internacionales.

El emotivo momento se dio justo antes de un partido crucial para la Selección, que llegó a esta fecha como líder de la Liga de Naciones con seis puntos en dos presentaciones.

Bolivia, por su parte, llegó sin unidades y necesitaba sumar para mantenerse en competencia, aunque partía como la selección más rezagada del grupo.

