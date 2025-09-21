VIDEO - Messi brilló con doblete en victoria de Inter Miami

El propio Messi se encargó de las otras dos dianas del Inter con dos acciones de lujo. En el 66, con el marcador empatado 1-1, devolvió la ventaja a su equipo al recibir un pase del español Jordi Alba de espaldas en el área y, tras un control orientado, marcar con un disparo ajustado.

En el 85 selló otro gol de de museo al controlar el balón en el balcón del área y ponerlo directo en la escuadra con un milimétrico zurdazo.

"Fue otra noche normal de él, que es totalmente anormal para cualquier otro jugador de fútbol", dijo el técnico Javier Mascherano sobre su estrella.

"Su capacidad no sólo de convertir sino de hacer jugar al equipo, de encontrar situaciones y cargarse al equipo al hombro cuando más lo necesitábamos... Es la ventaja de tenerlo y hoy lo pudimos aprovechar", añadió El Jefecito sobre su ex compañero en el Barcelona.

El belga Christian Benteke y el estadounidense Jacob Murrell marcaron en el 53 y 90+7 para el DC United, un equipo que ya estaba eliminado de la carrera por clasificar a los playoffs.

El Inter subió un escalón hasta la quinta plaza de la Conferencia Este, con 52 puntos, pero tendrá que esperar para asegurar su plaza en las eliminatorias.

Para sellar el boleto este mismo sábado, Miami necesitaba sacar un mejor resultado que el New York Red Bulls, que se lo impidió al vencer 2-0 al Montreal CF.

La escuadra de Mascherano, en cualquier caso, sigue teniendo opciones incluso de terminar en el primer lugar del Este por segundo año seguido ya que se encuentra a ocho puntos del líder, Philadelphia Union, con tres partidos menos.

Messi cede un penalti

Con su doblete del sábado, el séptimo que logra este año en la MLS, Messi desbancó del liderato goleador al inglés Sam Surridge, que suma 21 tantos en 31 partidos jugados con el Nashville SC.

El crack de Rosario, que jugó como falso nueve ante la baja por sanción de Luis Suárez, tuvo opciones de aumentar su cuenta en la segunda parte, comenzando con un zurdazo que impactó en el larguero.

En el minuto 71 envió otro preciso servicio para el recién fichado Mateo Silvetti, que fue derribado en el área por el arquero Luis Barraza.

Messi le cedió el lanzamiento a Silvetti pero el prometedor punta de 19 años estrelló el tiro en el travesaño.

"Leo ya ha hecho muchas veces en su carrera este gesto de compañerismo, de querer involucrar a alguien que lo necesita claramente más que él", recordó Mascherano. "Seguramente fue un gesto para que (Silvetti) tuviera un primer gol, que me parece algo muy bueno, lamentablemente no lo pudo convertir".