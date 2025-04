[Video] Messi explotó al ver camiseta de Cristiano Ronaldo: reacción viral

En una noche fría en Vancouver, con el termómetro marcando apenas 52 grados Fahrenheit, los Whitecaps escribieron una página dorada en la Concacaf Champions Cup y pusieron contra las cuerdas al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. El BC Place fue testigo de una actuación sólida y sin fisuras del conjunto canadiense, que se impuso 2-0 y viaja a Florida con una ventaja que parece difícil de remontar para las Garzas.

Desde el inicio, el ambiente era eléctrico. La afición local, motivada tras eliminar a Rayados y Pumas, empujó a su equipo desde el primer minuto. Los Whitecaps, líderes de la Conferencia Oeste y el equipo más goleador de la MLS, salieron a morder. La presión alta de los de Jesper Sorensen complicó la salida de balón de los visitantes, aunque los de Javier Mascherano también mostraron sus credenciales con Messi y Suárez intentando asociarse en los primeros compases.

La primera gran ocasión fue para Brian White, quien avisó con un remate que no encontró portería. Pero al minuto 23, el propio White no perdonó: un centro perfecto de Pedro Vite lo dejó solo en el área y, de cabeza, mandó el balón al fondo de la red ante la impotencia de Óscar Ustari. El 1-0 era justo premio para el dominio local y reflejaba el desconcierto de un Inter Miami que no encontraba respuestas.

Messi, participativo pero bien contenido por la zaga canadiense, intentó romper líneas, pero sus disparos se marcharon desviados o fueron controlados por el seguro Yohei Takaoka. El astro argentino sigue sin poder marcar en territorio canadiense, y la frustración fue creciendo en los de Florida, que apenas inquietaron el arco rival en la primera mitad.

En el complemento, Inter Miami buscó el empate con más corazón que ideas. Jordi Alba y Busquets intentaron conectar con Messi y Suárez, pero la defensa de Vancouver, liderada por Veselinovic y Blackmon, se mostró infranqueable. Los cambios de Mascherano no alteraron el guion, y los Whitecaps, lejos de conformarse, buscaron el segundo gol para sentenciar la eliminatoria.

A seis minutos del final, Sebastian Berhalter culminó una gran jugada de Sabbi y puso el 2-0 definitivo, desatando la locura en las gradas.

Sin embargo, llamó la atención que en el cierre del compromiso Lionel Messi se molestó al ver una camiseta de Cristiano Ronaldo dentro de la tribuna local y envió un gesto que le da la vuelta al mundo.