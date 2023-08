[Video] Michael Ortega advierte a quienes lo amenazaron: "No saben con quién ando yo"

Michael Ortega aparentemente no tiene un buen presente en Bolivia, pues el '10' de The Strongest denunció que recibió amenazas en su contra y de la vida de sus hijos; asimismo, el futbolista advirtió a los emisores de tales mensajes.

En una atención a medios de comunicación, Ortega -con proceso de Selección Colombia- dijo que un usuario le ha estado enviando fotos de sus hijos por mensaje interno.

Además, el jugador con pasado en Deportivo Cali dijo que "cuando pasan cosas así, trato de aferrarme a mi familia, de hablar con ellos", pese a que comentó que nunca había pasado por una situación de este tipo.

"He recibido amenazas por redes. No sé quién sea pero uno sigue pensando cómo está la humanidad", dijo Ortega a manera de reflexión dada la cobardía que se evidencia ante este presunto hecho.

La respuesta de Michael Ortega a quienes lo están amenazando

Posteriormente, el jugador colombiano dijo: "Esperemos que las cosas pasen", y luego de afirmar que "mis hijos están bien en Colombia", aprovechó el momento para llegarle a las personas que lo están amenazando.

"Le puedo decir a esa gente que me está amenazando que ni se atreva a tocarlos. No saben quién soy yo ni con qué personas ando", dijo Michael Ortega en un tono tranquilo.

Asimismo, el mundialista (sub 2011) con Colombia comentó: "Tengo muchas amistades que me quieren, que están conmigo".

"Lo hago público porque son cosas que no están bien. Esperemos que esto no llegue a mayores porque tengo gente en Colombia que me cuida mucho y me quiere de corazón", finalizó Michael Ortega ante medios de comunicación bolivianos.

Cabe recordar que The Strongest de La Paz actualmente es primero del torneo boliviano (46) con seis puntos de ventaja sobre Nacional Potosí.