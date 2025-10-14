[Video] Montero salva a Colombia: atajada monumetal para evitar el primero de Canadá

La Selección Colombia vive un partido bastante atípico en el duelo ante Canadá en el segundo turno de la fecha FIFA del mes de octubre. Luego de la victoria 4-0 ante México, el conjunto comandado por Néstor Lorenzo sumó nueve cambios con la idea de seguir buscando variantes para el Mundial 2026.

Una de las principales novedades en la formación tricolor fue la presencia de Álvaro Montero en lugar de David Ospina como arquero. El portero de Vélez Sársfield, que ya había atajado algunos partidos de la Eliminatoria, fue el elegido para atajar contra los canadienses.

Aunque se esperaba que el encuentro arrancará con Colombia como dominador y protagonista, el equipo dirigido por Jesse Marsch no salió a esconderse y desde los primeros minutos empezó a pelear la pelota en los mano a mano con los cafeteros. Incluso estuvo cerca de abrir la cuenta con un remate de media distancia.