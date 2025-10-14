Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 20:35
[Video] Montero salva a Colombia: atajada monumetal para evitar el primero de Canadá
El portero de la tricolor evitó lo que era el 1-0 a favor de Canadá.
La Selección Colombia vive un partido bastante atípico en el duelo ante Canadá en el segundo turno de la fecha FIFA del mes de octubre. Luego de la victoria 4-0 ante México, el conjunto comandado por Néstor Lorenzo sumó nueve cambios con la idea de seguir buscando variantes para el Mundial 2026.
Una de las principales novedades en la formación tricolor fue la presencia de Álvaro Montero en lugar de David Ospina como arquero. El portero de Vélez Sársfield, que ya había atajado algunos partidos de la Eliminatoria, fue el elegido para atajar contra los canadienses.
Aunque se esperaba que el encuentro arrancará con Colombia como dominador y protagonista, el equipo dirigido por Jesse Marsch no salió a esconderse y desde los primeros minutos empezó a pelear la pelota en los mano a mano con los cafeteros. Incluso estuvo cerca de abrir la cuenta con un remate de media distancia.
Fue al minuto 27, cuando el encargado de probar los reflejos del ex Millonarios fue Tajon Buchanan. El mediocampista que milita en el Villarreal de España aprovechó un error en salida de Richard Ríos y tras la recuperación de la pelota disparó al arco.
Montero no dudó y se lanzó a su palo izquierdo para con una gran volada enviar la pelota al tiro de esquina y evitar lo que era el primer tanto de los norteamericanos. Una atajada clave en un partido donde el equipo cafetero en la primera parte no pudo generar mucho peligro sobre la portería rival.
El trámite del partido dejó a Colombia con bastantes dudas en la primera mitad. Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y el 'Cucho' Hernández no pudieron tener el dominio de la pelota esperado. El ataque tricolor se vio bastante cortado por el juego ríspido del elenco rival.
Se espera que en la segunda mitad, el combinado nacional pueda enderezar su nivel de juego para quedarse con el triunfo. Después de este partido, la Selección Colombia seguirá su preparación para el Mundial 2026. Los próximos partidos de la tricolor serán en noviembre ante Nueva Zelanda y Nigeria.
Antena 2