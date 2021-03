[Video] Morelos marca golazo y deja al Rangers a un paso del título en Escocia

El Rangers, con un gol del colombiano Alfredo Morelos, derrotó por 3-0 al St. Mirren, lo que le sitúa a un punto del título de la Premier League escocesa.

Vea también: Rodallega, héroe del fin de semana en Turquía con un doblete

Si el Celtic no vence este domingo en Tannadice al Dundee United el conjunto de Steven Gerrard logrará su 55 corona escocesa y la primera desde 2011, con lo que acabará con el reinado del equipo verdiblanco, que ha logrado nueve títulos seguidos.

🎥 Por si no lo vio: 16' en Ibrox -- G⚽⚽⚽⚽L de Alfredo Morelos - Rangers FC 2-0 St. Mirren - 🐃 🇨🇴 is on 🔥 🔥 pic.twitter.com/tbyl68yLx0