[Video] Mucho pánico: temblor de 6.6 obligó a detener un partido de fútbol

Un momento de pánico se vivió en Panamá, pues en el partido que enfrentó a Atlético Chiriquí y a Universitario por la primera división de ese país, los aficionados tuvieron que evacuar y los futbolistas tuvieron que frenar su actividad, en vista de un sismo de 6.6 y profundidad de 10 kilómetros sacudió a una parte del país.

Si bien el epicentro fue en Boca Chica, en David -provincia de Chiriquí- el temblor se sintió fuerte, y a los 60 minutos de partido el escenario tuvo que ser evacuado, mientras que los futbolistas de los dos equipos se ubicaron en la mitad de la cancha.

Por fortuna todos los participantes del encuentro actuaron con calma y no hubo mayores inconvenientes para la evacuación. Por su parte, las autoridades del juego reanudaron el partido 30 minutos después, en un duelo que acabó 0-0.

Entre tanto, la Autoridad Marítima descartó la probabilidad de un tsunami, más allá de que el movimiento telúrico generó pánico entre los habitantes de las localidades en que se sintió, quienes de paso registraron el evento en redes sociales.

Pues además de las imágenes que se capturaron en el estadio San Cristóbal, algunas personas que se encontraban en supermercados y en cercanías a edificios evidenciaron mediante videos el episodio.

Cabe recordar que el equipo que oficiaba como local, el Club Deportivo Atlético Chiriquí, tiene alta presencia colombiana, no solo porque un grupo empresarial de este país posee casi la totalidad de sus acciones, sino porque es presidido por César Valoyes -ex delantero- y tiene como director técnico a Dayron Pérez -ex mediocampista- (ambos colombianos).