[Video] Mundial de Arabia 2034 tendría un estadio en rascacielos: locura total

También conocido como “Neom Stadium”, promete ser uno de los proyectos más espectaculares de la historia del deporte. Este coloso tendrá capacidad para 46.000 espectadores y funcionará completamente con energías renovables, entre ellas la solar y la eólica.

Su construcción comenzaría en 2027 con el objetivo de inaugurarse hacia 2032, justo a tiempo para el Mundial. Lejos de ser solo un recinto deportivo, representa una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el espectáculo en la nueva era del fútbol global.

La magnitud del proyecto también se refleja en su presupuesto multimillonario. De acuerdo con la prensa especialista en economía podría superar los costos de colosos como el SoFi Stadium de Los Ángeles o el Lusail Stadium de Catar, situándose entre los más costosos del planeta.

Su integración dentro de The Line, una ciudad sin automóviles y alimentada por energía limpia, refuerza la visión de Arabia Saudita como epicentro de la arquitectura moderna y la tecnología sostenible aplicada al deporte.

Más allá del asombro visual, el proyecto plantea importantes retos. El acceso al Sky Stadium será posible solo mediante transporte público o marítimo, ya que The Line prohibirá el uso de automóviles. Este modelo urbano vanguardista exige soluciones logísticas de primer nivel, desde la movilidad hasta la seguridad.

Además, el recinto aspira a convertirse en un ícono turístico, combinando eventos deportivos, conciertos y experiencias inmersivas que conecten la cultura árabe con el entretenimiento mundial.