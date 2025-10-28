Actualizado:
[Video] Mundial de Arabia 2034 tendría un estadio en rascacielos: locura total
El Mundial de Arabia Saudita tendrá la construcción de varios estadios de estilo futurista.
Arabia Saudita se prepara para presenciar una auténtica revolución arquitectónica de cara al Mundial de 2034. La nación está decidida a dejar una huella imborrable de cara al máximo evento deportivo de su historia y planea construir un estadio único en el planeta.
El Sky Stadium, un recinto ubicado a 350 metros de altura sobre la futurista ciudad The Line, parte del megaproyecto NEOM. Esta obra no solo busca albergar partidos, sino redefinir la forma en que se experimenta el fútbol moderno.
También conocido como “Neom Stadium”, promete ser uno de los proyectos más espectaculares de la historia del deporte. Este coloso tendrá capacidad para 46.000 espectadores y funcionará completamente con energías renovables, entre ellas la solar y la eólica.
Su construcción comenzaría en 2027 con el objetivo de inaugurarse hacia 2032, justo a tiempo para el Mundial. Lejos de ser solo un recinto deportivo, representa una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el espectáculo en la nueva era del fútbol global.
La magnitud del proyecto también se refleja en su presupuesto multimillonario. De acuerdo con la prensa especialista en economía podría superar los costos de colosos como el SoFi Stadium de Los Ángeles o el Lusail Stadium de Catar, situándose entre los más costosos del planeta.
Su integración dentro de The Line, una ciudad sin automóviles y alimentada por energía limpia, refuerza la visión de Arabia Saudita como epicentro de la arquitectura moderna y la tecnología sostenible aplicada al deporte.
Más allá del asombro visual, el proyecto plantea importantes retos. El acceso al Sky Stadium será posible solo mediante transporte público o marítimo, ya que The Line prohibirá el uso de automóviles. Este modelo urbano vanguardista exige soluciones logísticas de primer nivel, desde la movilidad hasta la seguridad.
Además, el recinto aspira a convertirse en un ícono turístico, combinando eventos deportivos, conciertos y experiencias inmersivas que conecten la cultura árabe con el entretenimiento mundial.
El Sky Stadium no solo destaca por su altura, sino por su compromiso con el medioambiente y la eficiencia energética. Equipado con sistemas inteligentes de ventilación, iluminación de bajo consumo y paneles solares, el complejo busca ofrecer un ejemplo global de infraestructura verde.
Arabia Saudita ha dejado claro que no solo quiere organizar un Mundial, sino redefinir el concepto de espectáculo futbolístico. Si su visión se materializa, el mundo no solo recordará los goles y los campeones del 2034, sino también el momento en que el fútbol literalmente tocó el cielo.
