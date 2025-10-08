Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:29
[Video] Néiser Villarreal se estrena el Mundial Sub 20: doblete ante Sudáfrica
El tumaqueño volvió a marcar tras su último tanto ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20.
Néiser Villarreal volvió a reportarse con un golazo clave para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. El delantero de la tricolor aprovechó un descuido de la zaga africana y en el minuto 63 puso el 2-1 del combinado nacional que sufría el partido ante Sudáfrica. Un tanto clave en un momento del partido donde los dirigidos por César Torres se complicaban en defensa.
Desde el arranque del partido, Colombia había saltado al terreno de juego, siendo más incisivo para poner condiciones en un duelo donde partía como favorito para quedarse con la victoria. Los cafeteros no hicieron esperar mucho para poner la ventaja con un tanto de Joel Canchimbo al minuto 7.
Sin embargo, el equipo colombiano empezó a perder la pelota y los africanos se acomodaron en el terreno de juego para empezar a inquietar la portería de Jordan García. El conjunto de los 'bafana bafana`aprovechó un error del portero cafetero que cometido una pena máxima y Mfundo Vilakazi al minuto 51 convirtió el empate parcial a uno.
Colombia empezaba a verse complicada sobre el terreno de juego hasta que llegó la acción clave del minuto 63. Óscar Perea tomó la pelota en la banda izquierda y con una grana acción individual logró enviar la pelota al medio del área donde la defensa africana no despejó.
Una vez que el balón llegó al borde del arco africano, Néiser logró controlar la pelota, darse vuelta y rematar de pierna derecha para poner el segundo tanto que volvió a encaminar al equipo colombiano rumbo a los cuartos de final del Mundial Sub-20.
Tras el tanto, Colombia tuvo un par de opciones más para aumentar la cuenta, pero los sudafricanos también aceleraron con la idea de buscar la igualdad para llevar el compromiso a la prórroga. Sin embargo, el atacante de Millonarios estaba en racha y volvió a reportarse en el marcador.
Cuando el partido llegaba a los últimos minutos, el delantero aprovechó que los africanos estaban lanzados al ataque y con una asistencia de Jhon Rentería definió al minuto 90+6 ante la salida del arquero para poner el 3-1 y sellar la clasificación de Colombia a cuartos de final.
Ahora, el combinado nacional se alista para lo que será el duelo ante España en cuartos de final. La tricolor jugará ante los europeos el próximo sábado 11 de octubre buscando un tiquete a la semifinal para igualar lo hecho en 2003, donde el equipo cafetero llegó a semifinales y terminó en tercer lugar de la cita mundialista.
