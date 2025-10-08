[Video] Néiser Villarreal se estrena el Mundial Sub 20: doblete ante Sudáfrica

Colombia empezaba a verse complicada sobre el terreno de juego hasta que llegó la acción clave del minuto 63. Óscar Perea tomó la pelota en la banda izquierda y con una grana acción individual logró enviar la pelota al medio del área donde la defensa africana no despejó.

Una vez que el balón llegó al borde del arco africano, Néiser logró controlar la pelota, darse vuelta y rematar de pierna derecha para poner el segundo tanto que volvió a encaminar al equipo colombiano rumbo a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Tras el tanto, Colombia tuvo un par de opciones más para aumentar la cuenta, pero los sudafricanos también aceleraron con la idea de buscar la igualdad para llevar el compromiso a la prórroga. Sin embargo, el atacante de Millonarios estaba en racha y volvió a reportarse en el marcador.

Cuando el partido llegaba a los últimos minutos, el delantero aprovechó que los africanos estaban lanzados al ataque y con una asistencia de Jhon Rentería definió al minuto 90+6 ante la salida del arquero para poner el 3-1 y sellar la clasificación de Colombia a cuartos de final.

Ahora, el combinado nacional se alista para lo que será el duelo ante España en cuartos de final. La tricolor jugará ante los europeos el próximo sábado 11 de octubre buscando un tiquete a la semifinal para igualar lo hecho en 2003, donde el equipo cafetero llegó a semifinales y terminó en tercer lugar de la cita mundialista.