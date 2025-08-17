[VIDEO] Neymar rompió en llanto; Santos sufrió goleada histórica de Vasco

Durísima derrota enfrentó el Santos de Brasil en el partido de la fecha 20 del Brasileirao ante Vasco da Gama en condición de local. En el estadio Morumbi, el equipo de Neymar terminó cayendo 0-6 y vuelve a estar en peligro por el descenso.

Desde el inicio del juego, las cosas no salieron bien para el Santos que vio como Lucas Piton abría el marcador desde el minuto 18 del encuentro. Para la segundo parte, el Vasco siguió de largo y David Corrêa da Fonseca aumentó la diferencia en el minuto 52.

Dos minutos después apareció un histórico del fútbol brasileño, Philippe Coutinho, para aumentar la diferencia que ya era goleada con un marcador de 0-3. Pero las cosas no pararon ahí y en una buena jugada colectiva, el mismo Coutinho aumentó la diferencia del marcador.

Finalmente gracias a una pena máxima ejecutada por Rayan, en el minuto 60, y a una nueva anotación de Tchê Tchê en el minuto 68, se cerró la cuenta del partido que ahogo toda esperanza sobre los dirigidos por Cléber Xavier, que al final del partido fue destituido de su cargo.

Al final del partido la imagen que conmovió a todos fue la del histórico Neymar que salió del campo del juego llorando y cubriéndose la cara con la camiseta para evitar que se viera su estado de ánimo, sin embargo todo el estadio en sus pantallas lo vio salir visiblemente afectado.

Y es que la situación actual del equipo vuelve a complicarse con el descenso. Actualmente ocupa el puesto 15 de la clasificación con un total de 21 puntos y está a dos lugares de estar en zona directa para perder la categoría a falta de 18 jornadas para terminar la temporada de competencia.

