[Video] Nueva baja en Selección Colombia: se lesionó la rodilla y salió llorando de la cancha

Consecuentemente, el gesto de Borrero lo dijo todo, y pese a que no se ha emitido un parte médico oficial por el cuerpo médico del New England, las sensaciones no son las mejores, pues el futbolista salió llorando de la cancha y parece que se perderá la próxima doble fecha FIFA con la Selección Colombia.

Video: Dylan Borrero salió llorando de la cancha tras lesionarse al rodilla