Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 11:00
VIDEO - Nuevo golazo de Linda Caicedo en Real Madrid
La colombiana marcó su primer gol de la temporada en la Liga de España.
La colombiana Linda Caicedo sigue consolidándose como una de las figuras de Real Madrid. Este sábado 4 de octubre, la delantera acabó con la sequía y marcó su primer tanto de la temporada 2025-2026 en la Liga de España.
Caicedo fue la encargada de abrir el marcador en el partido frente a Getafe por la fecha 6 de la primera división femenina de España que se disputó en el estadio Estadio Alfredo Di Stéfano.
Linda anotó en el minuto 17, después de recibir el balón cerca de la mitad de la cancha. Tras darse vuelta, la colombiana dejó en el camino a una rival y antes de recibir la presión de las defensoras sorprendió con un remate de zurda que venció la resistencia de la guardameta de Getafe.
🇨🇴 Estreno goleador de 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨 este curso en Liga F
💻 Síguelo en @DAZN_ES #LigaFMoeve | @Linda__caicedo pic.twitter.com/e57dM77b7d
Ante del descanso, Real Madrid amplió la diferencia con tanto de Naomie Feller.
Con la victoria, el equipo merengue se ubica en la quinta posición del campeonato con 11 puntos, luego de tres celebraciones, dos empates y una derrota.
El certamen es liderado por Barcelona con seis victorias.
