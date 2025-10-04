VIDEO - Nuevo golazo de Linda Caicedo en Real Madrid

La colombiana Linda Caicedo sigue consolidándose como una de las figuras de Real Madrid. Este sábado 4 de octubre, la delantera acabó con la sequía y marcó su primer tanto de la temporada 2025-2026 en la Liga de España.

Caicedo fue la encargada de abrir el marcador en el partido frente a Getafe por la fecha 6 de la primera división femenina de España que se disputó en el estadio Estadio Alfredo Di Stéfano.

Linda anotó en el minuto 17, después de recibir el balón cerca de la mitad de la cancha. Tras darse vuelta, la colombiana dejó en el camino a una rival y antes de recibir la presión de las defensoras sorprendió con un remate de zurda que venció la resistencia de la guardameta de Getafe.