[Video] Colombia pega primero ante Francia: golazo de Óscar Perea

La Selección Colombia arrancó con todo en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20 ante Francia. Los dirigidos por César Torres llegaban al compromiso con la intención de quedarse con el bronce mundialista e igualar la mejor compaña histórica de la edición 2003.

Tras la caída en las semifinales ante Argentina, la escuadra cafetera sabía que tenía la oportunidad para no marcharse de suelo chileno con las manos vacías. Por ello, el combinado nacional salió con su mejor nómina disponible en busca de un triunfo ante los galos.

Colombia no dudó en presionar alto en campo francés y en una de las primeras jugadas del compromiso aprovechó la pasividad de la zaga francesa. La tricolor robó la pelota en tres cuartos de cancha para que Óscar Perea recibiera el pase filtrado y definiera con sutileza al minuto dos de juego.

Un tanto de camerino que fuer el más rápido del elenco nacional en todo el torneo. Perea aprovechó que recibió el balón tras una falta sobre uno de sus compañeros y cuando el juez central del compromiso dio la norma de la ventaja. Así llegó el gol para la ilusión de la tricolor.

Después del tanto inicial, Colombia le empezó a dar manejo al trámite del partido. La tricolor aprovechó la capacidad de Perea y Néiser Villarreal para generar llegadas por las bandas, pero no pudo definir con claridad las opciones para aumentar la cuenta.

Más allá de eso, Francia también generó algunas opciones, pero sin requerir la intervención del portero Jordan García. Para Colombia será clave sostener el marcador en la segunda mitad del partido y asegurarse el tercer puesto más un premio cercano a los 1.100 millones de pesos.