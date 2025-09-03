[Video] Pasó en Colombia: futbolista golpeó a árbitra tras expulsarlo

Colombia parece especialista en convertirse en epicentro de momentos vergonzosos para el deporte en general, y recientemente hubo un nuevo episodio que generó polémica, el cual ha hecho ruido debido a que un futbolista golpeó en el rostro a una árbitra tras haberlo expulsado.

El hecho ocurrió el pasado martes 2 de septiembre cuando Deportivo Quique recibió a Real Alianza por la decimotercera fecha de la Primera C en el estadio Municipal de Aracataca Chelo de Castro. En el segundo tiempo un jugador local agredió a la jueza central.

Puede leer: El dato que pone a Jorge Bava 'contra las cuerdas' en Santa Fe

El protagonista de la agresión fue el futbolista Javier Bolívar (Real Alianza), quien ya venía haciendo comentarios sobre el arbitraje estando en la banca de suplentes, hasta que colmó la paciencia de la árbitra Vanessa Ceballos, quien le mostró la tarjeta roja.

Fue tal la furia del jugador que optó por 'frentear' a la árbitra y posteriormente tirarle un golpe en la cara con la palma de su mano y se retiró, por lo que la colegiada fue tras él con la intención de responderle la agresión física.