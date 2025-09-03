[Video] Pasó en Colombia: futbolista golpeó a árbitra tras expulsarlo
El jugador, quien se ubicaba en la banca de suplentes, le pegó en la cara a la mujer tras recibir tarjeta roja.
Colombia parece especialista en convertirse en epicentro de momentos vergonzosos para el deporte en general, y recientemente hubo un nuevo episodio que generó polémica, el cual ha hecho ruido debido a que un futbolista golpeó en el rostro a una árbitra tras haberlo expulsado.
El hecho ocurrió el pasado martes 2 de septiembre cuando Deportivo Quique recibió a Real Alianza por la decimotercera fecha de la Primera C en el estadio Municipal de Aracataca Chelo de Castro. En el segundo tiempo un jugador local agredió a la jueza central.
El protagonista de la agresión fue el futbolista Javier Bolívar (Real Alianza), quien ya venía haciendo comentarios sobre el arbitraje estando en la banca de suplentes, hasta que colmó la paciencia de la árbitra Vanessa Ceballos, quien le mostró la tarjeta roja.
Fue tal la furia del jugador que optó por 'frentear' a la árbitra y posteriormente tirarle un golpe en la cara con la palma de su mano y se retiró, por lo que la colegiada fue tras él con la intención de responderle la agresión física.
De hecho, en el video se puede ver que la árbitra lanzó un golpe con su pierna al futbolista, quien se zafó de ella y posteriormente se dirigió a los vestidores, teniendo en cuenta que ya no podía permanecer al lado de la cancha debido a la expulsión.
Los jugadores de Real Alianza, que en ese momento perdía 0-2, intentaron controlar la situación, evitando que la árbitra corriera tras el futbolista, y de paso una agresión por parte de ella. Solo uno de ellos le recriminó a su compañero.
Se espera que la sanción para este futbolista sea ejemplar, pues no solo se trató de una agresión a un árbitro, sino que fue un golpe hacia una mujer, lo cual agrava la situación.
Video del futbolista que golpeó a una árbitra en Colombia
⚽¡Inaceptable!— La Cancha (@lacanchasamaria) September 1, 2025
Un hecho de intolerancia se vivió en el estadio Chelo Castro de Aracataca durante el duelo entre Real Alianza Cataquera y Deportivo Quique, válido por la Primera C.
El jugador Javier Bolívar agredió la arbitra samaria Vanessa Ceballos. pic.twitter.com/kJe6iSeYUJ