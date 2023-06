[Video] Presagio de pésimas noticias: la mala cara de Viera saliendo de una reunión con Fuad Char

La Llegada de Hernán Darío Gómez no le pegó muy bien a toda la plantilla y uno de los que más ha 'sufrido' es el arquero Sebastián Viera, quien parece estar fuera del Junior para el segundo semestre de este 2023.

Desde hace varios días se ha venido hablando de la decisión que tomó el Bolillo de no contar más con Viera, quien no saldría del equipo, pero no jugará, al menos, hasta que se acabe su contrato, el cual está pactado hasta el 31 de diciembre de este 2023.

Aún y con todo eso, pocas declaraciones se han conocido del jugador, pero hace pocas horas se hizo viral un video en el que el jugador está saliendo de la casa de Fuad Char con cara de pocos amigos, un hecho que llama mucho la atención, pues cada vez las cosas van más encaminadas a su pronta salida del club Tiburón.

Dentro de las imágenes es evidente que el arquero del Junior no quiso atender a los medios de comunicación y por el contrario, salió rápidamente en su carro evitando cualquier pregunta sobre lo que pasó en su reunión con don Fuad.

Aunque todavía no se sabe lo que realmente pasará con este arquero, varios medios locales apuntan a que lo dejarán terminar el contrato con el equipo, pero no entrará dentro de las consideraciones del Bolillo, por lo que eso podría romper la relación entre las directivas y el mismo jugador.

Con este momento incómodo que vivió Viera en la tarde de este miércoles, parece que lo único que queda por esperar es la decisión final que tomará Viera sobre su futuro, quien lleva más de 10 años en el equipo barranquillero y deja un registro de más de 600 partidos disputados.