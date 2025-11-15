Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 20:09
[Video] Puerta hizo un golazo y puso arriba a Colombia ante Nueva Zelanda
Una buena jugada colectiva fue finalizada por el mediocampista con un remate desde fuera del área.
Corría el tercer minuto de la parte inicial cuando Gustavo Puerta marcó el primer gol del partido Colombia vs Nueva Zelanda en el Chase Stadium. El mediocampista seguirá luchando por integrar la convocatoria para el Mundial 2026.
Fue una jugada en la que la Tricolor salió tocando desde su área, aprovechando el buen momento de Santiago Arias, quien se proyectó por derecha y tocó al medio, generando una asistencia para Gustavo Puerta, que impactó de primera.
El vallecaucano entendió un gesto previo de Luis Díaz, quien dejó pasar la pelota, y esta quedó en poder de Puerta, que con un remate a media altura desde el borde del área venció al golero neozelandés.
Selección Colombia: video del gol de Gustavo Puerta
Se trató de un gol de buena factura con el que la Tricolor se fue arriba en el marcador, y de paso un envión anímico para Puerta, quien claramente espera meterse en la lista definitiva para la Copa del Mundo.
Cabe recordar que Gustavo Puerta, actualmente en Racing de Santander (España), no fue convocado con frecuencia a las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, pese a ser una de las figuras de su club.
Este mediocampista compite por un puesto en la convocatoria al Mundial con Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla, pues Richard Ríos y Jefferson Lerma parecen fijos.
Inicialmente, Nueva Zelanda es el rival menos complicado de esta doble jornada de amistosos, recordando que la Tricolor se medirá con Australia el próximo martes en Nueva York.
