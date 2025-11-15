[Video] Puerta hizo un golazo y puso arriba a Colombia ante Nueva Zelanda

Corría el tercer minuto de la parte inicial cuando Gustavo Puerta marcó el primer gol del partido Colombia vs Nueva Zelanda en el Chase Stadium. El mediocampista seguirá luchando por integrar la convocatoria para el Mundial 2026.

Puede leer: Un mediocampista será la segunda contratación de Millonarios para 2026

Fue una jugada en la que la Tricolor salió tocando desde su área, aprovechando el buen momento de Santiago Arias, quien se proyectó por derecha y tocó al medio, generando una asistencia para Gustavo Puerta, que impactó de primera.

El vallecaucano entendió un gesto previo de Luis Díaz, quien dejó pasar la pelota, y esta quedó en poder de Puerta, que con un remate a media altura desde el borde del área venció al golero neozelandés.

Selección Colombia: video del gol de Gustavo Puerta