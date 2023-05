Juan Fernando Quintero tuvo un breve paso por suelo argentino en el marco de la ceremonia por la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo. El volante colombiano fue uno de los invitados especiales en el reconocimiento de River Plate para el 'muñeco'.

En su paso por tierras albicelestes, el jugador del Junior de Barranquilla fue uno de los invitados de 'ESPN F 90' para su habitual mesa de debate. Allí, el paisa hizo referencia a varios temas sobre su etapa vivida en el conjunto de la banda cruzada.

Quintero diálogo sobre varias de sus experiencias en suelo argentino y dejó un mensaje contundente que sorprendió a los panelistas. Al ser consultado por su relación con Gallardo durante su etapa en River y la forma como manejó el hecho de ser suplente, la respuesta del colombiano generó varias reacciones.

"Sea titular o suplente, jugué, eso a mí no me hace menos, ni más, porque es un trabajo en equipo. Y si yo por mi equipo voy a dejar el ego a un lado y me sacrifico a jugar lo que me toque lo voy a hacer porque el éxito es colectivo... la estrella es el equipo y lo primordial es el equipo... Cuando es fútbol es el equipo", dijo inicialmente el '10'.

Y añadió: "Si yo dejo el ego a un lado, voy a tener mayor éxito porque después ya viene el reconocimiento individual... Desde niño me enseñaron a jugar con los compañeros". Sus respuestas despertaron la admiración de los periodistas al destacar su forma de pensar.

Queda claro que una de las claves del éxito del cuadro argentino es la base de compañerismo de muchos de sus jugadores. El colombiano hizo notable como algo tan simple fue fundamental para las grandes conquistas de River.