[VIDEO] Reinaldo Rueda quebró en llanto con Honduras: nueva eliminación

Se acabó el sueño de Honduras y de Reinaldo Rueda tras las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Con un empate sin goles, los hondureños perdieron la oportunidad de oro con la necesidad de sumar de a tres para ponerse al frente de su grupo y sacar adelante la clasificación.

Para Reinaldo Rueda era necesario dar un golpe después de no clasificar a los mundiales de 2018 ni del 2022. El entrenador colombiano buscaba con urgencia devolver a Honduras a un torneo mundialista, pero todo se rompió por un gol que fue suficiente en el camino de otras selecciones que sí lograron entrar de manera directa a la Copa del Mundo o que firmaron el repechaje de la confederación.

Honduras no podía fallar en el último partido de la fase de grupos ante Costa Rica en condición de visitante. Un empate sin goles dejó a los hondureños en el segundo puesto, mientras que Haití se quedó con la clasificación de manera directa al superar a Nicaragua 2-0. En la rueda de prensa, el llanto del estratega colombiano fue protagonista.

EL DURO MOMENTO DE REINALDO RUEDA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA: HUBO LLANTO

Tras la eliminación, Reinaldo le puso la cara al fracaso cuando ya se veían clasificados. Atendió a la rueda de prensa y las lágrimas fueron tendencia en una nueva e infortunada eliminación del entrenador colombiano que no pudo sellar la clasificación ni el repechaje solo por cuestión de goles.

Aunque intentó mantenerse firme en la conferencia de prensa, el vallecaucano se soltó en llanto, “perdón, pero yo creo que es un momento duro... creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Que quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente. Un grupo muy competitivo, las ironías, nos quedamos por un gol”.

Luego afirmó que lucharon mano a mano contra sus rivales, “clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos cuatro puntos de seis y bueno. Es difícil”. Además de esto, puso en duda su continuidad al decir que, “yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande. Uno quisiera seguir, se te va la ilusión. Hay que darle tiempo al tiempo”.