[VIDEO] Richard Ríos jugó con fuego: tremenda patada generó polémica

Llegó la hora para el estreno de manera oficial de Richard Ríos con el Benfica en la Primeira Liga, después de haber jugado la fase previa de la Champions y brillar, a tan nivel de ser comparado con la leyenda y ahora presidente del club, Rui Costa. El colombiano fue titular y disputó 89 minutos en el partido frente al Estrela Amadora.

Richard Ríos ya sufrió la fuerza del balompié europeo en la pretemporada ante el Fenerbahce con una dura entrada en la que se especuló con una posible lesión. Una fuerte patada en la que, hasta Nicolás Otamendi, capitán de las ‘Águilas’ tuvo que entrar para apoyar al de Vegachí, Antioquia.

En este caso, fue lo contrario. Richard Ríos apareció en la Primeira Liga de Portugal. Su equipo ganó 0-1, y hubo tiempo para todo en el compromiso. El ex Palmeiras se vio envuelto en dos situaciones polémicas. La primera fue una patada en la que, más allá de impactar a su rival, dejó el pie y pisó al español Alan Godoy, y la segunda por un golpe en la cabeza que prendió las alarmas.

LA PATADA DE RICHARD RÍOS EN EL DEBUT LIGUERO

El cronómetro marcaba los primeros minutos de la primera parte. Richard Ríos peleó un balón dividido frente al ibérico, Alan Godoy. En el forcejeo, fue el jugador del Benfica quien ganó despejando la pelota, pero, además de impactar a su rival, también dejó el pie y contactó la espinilla de su oponente.

Una jugada que, evidentemente, por la agresividad y por dejar el pie, podía dar para más, pero, más allá de la polémica por la tarjeta roja, el partido continuó y el árbitro central ignoró la agresividad del ‘6’ de la Selección Colombia. Cuando acabó la jugada, Richard tampoco vio ninguna cartulina, ni siquiera la amarilla. Además, tampoco hubo revisión de la tecnología.

Sin duda alguna, esta infracción que no fue pitada por el árbitro central generó todo tipo de comentarios por parte de los aficionados del Porto, principal rival del Benfica. Uno de ellos usó su cuenta de X para cuestionar la agresividad del colombiano, “3 o 4 faltas merecedoras de tarjeta amarilla y consiguió salir airoso de la mayoría de ellas, incluso de las más graves”.

Por su parte, otro usuario afirmó que el rasero de los árbitros para sacar amarillas o expulsiones cambia con los equipos protagonistas, “1 minuto de juego. ¿Falta? No. El juego continúa. Solo vale la pena cuando alguien intenta tirar y vestir la camiseta del Porto”, dijo sobre el supuesto doble rasero en las decisiones.