[VIDEO] Ríos se reivindicó en Portugal y rompió caderas: asistencia de lujo

Richard Ríos ha dado de qué hablar en estos primeros meses en el Benfica de Portugal. Así como en la selección, el nivel del volante colombiano ha estado por lo bajo, pero, afortunadamente, cuenta con el respaldo del club y de un José Mourinho que ha intentado de todas las maneras posibles recuperar el mejor nivel del sudamericano.

La adaptación le ha costado sin goles y sin asistencias en la Primeira Liga. En la Copa de la Liga de Portugal, Benfica enfrentó a Tondela en un vibrante partido para sellar la clasificación a la semifinal. Richard Ríos no fue titular y esperó su lugar en el banquillo de suplentes para el complemento si había la oportunidad.

El partido inició muy parejo para las aspiraciones de ambas instituciones. Se rompió sobre los 41 minutos con un penal para el Benfica que Nicolás Otamendi logró marcar el primero del juego. Con el complemento entró el colombiano que iba a ser muy influyente en busca de reivindicarse en este arranque agridulce en Europa.

LA ASISTENCIA DE LUJO DE RICHARD RÍOS

Suplente en el compromiso, sobre los 77 minutos ingresó Richard Ríos que no duró más de cuatro minutos en demostrar su valía para llegar al área con mucha soledad y brindar una asistencia para el segundo gol del Benfica que les dio más tranquilidad para sellar el paso a la semifinal.

Y es que, sobre los 81 minutos en un contragolpe, Richard Ríos llegó al área muy solo. Enfrentó a su rival y en una jugada de microfútbol, deporte que lo acompañó antes de ser profesional en el fútbol 11 dejó abajo a su marca y dio una asistencia a placer para Dodi Lukébakio.

Richard Ríos recortó a su marca con un enganche que terminó con el zaguero del Tondela barriéndose en busca de sacar el balón. No lo logró en el primer intento. Se repuso y volvió a barrerse. Ríos lo volvió a dejar a un lado con otro enganche para tener la línea de pase libre.

Ahí encontró a un Dodi Lukébakio que esperó en el segundo palo para empujar la pelota al fondo y decretar el segundo tanto para el Benfica. Luego, Vangelis Pavlidis marcó el tercer tanto para la goleada y la clasificación a las semifinales.