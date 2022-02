VIDEO - Roban a arquero Nelson Ramos en peluquería de Cali

Le puede interesar: Atlético Nacional: Tres técnicos que piden a gritos ante descontento con Restrepo

El robo sufrido por Ramos se suma al que padeció el delanteros del Deportes Quindío, Darío Rodríguez, quien a través de sus redes sociales dio a conocer la manera cómo le fueron hurtados de su cuenta bancaria la grandiosa suma de 60 millones de pesos en ocho minutos.

Según el atacante, "fui víctima de robo en la ciudad de Bogotá, me robaron mi celular y la persona accedió a mi cuenta del banco BBVA; me hurtó mi dinero haciendo transacciones primeramente inusuales en mí, como lo son avances de tarjeta de crédito que nunca he hecho, y transferencias por altos montos a otras cuentas, en un periodo de tiempo de 12 minutos”.