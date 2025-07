[Video] Rodallega se sinceró y contó por qué dejó de ser llamado a Selección Colombia

Uno de los futbolistas colombianos más importantes del momento es Hugo Rodallega, pues viene de ser figura en el Independiente Santa Fe campeón del primer semestre de 2025, y su gol -lesionado- en la final de vuelta contra Medellín le ha dado la vuelta al mundo.

A sus 39 años confirmó que no solo respetará su contrato con Santa Fe (hasta diciembre de 2025) sino que está dispuesto a extenderlo, pues tiene agradecimiento con el equipo, se siente cómodo y la relación con el presidente Eduardo Méndez es buena.

Ante la importancia que tiene Rodallega para Santa Fe y para el fútbol colombiano, ya que viene de ser goleador de la Liga Betplay 2025-1, se ha revivido aquella vieja polémica acerca de por qué no era convocado a Selección Colombia, y el propio delantero respondió.

Hugo Rodallega responde por qué dejó de ser convocado a Selección Colombia

En un diálogo con Ricardo 'Gato' Arce, el delantero de Santa Fe se sinceró, y muy respetuosamente, pero sin ocultar mayores detalles, comentó que que "la espinita (de no ir a Selección Colombia) siempre va a estar ahí, porque yo fui un jugador de proceso, de muchos años en Selección, jugué dos Copa América, y me puse los guantes (literalmente)".

Y sin guardarse nada, Rodallega comentó que revisando la lista de convocados al Mundial Brasil 2014 y Rusia 2018, "hay siete, ocho, diez o doce jugadores que no estaban en mejor nivel que yo... que no me vengan con ese cuento", reconociendo que él tenía mérito para ser citado por el cuerpo técnico.

"Ahí hubo algo diferente, esto hace parte del negocio", dijo Rodallega, refiriéndose a que algunos futbolistas fueron convocados a Selección Colombia con el fin de ser vendidos al exterior, y sin decir nombres, apuntó que "las carreras de varios de esos jugadores terminaron hace rato".