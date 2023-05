[Video] Rueda no tolera más el tema James y 'peinó' a los periodistas en pleno programa

James Rodríguez dio unas declaraciones en los últimos días para el Canal RCN y desde entonces, se ha destado una polémica en torno a su relación con Reinaldo Rueda, quein fue entrenador de la Selección Colombia en su momento.

El jugador dijo que con ningún entrenador de la Tricolor tuvo problemas. "Después jugué con él (Rueda) cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente. No era personal”.

Así las cosas, Rueda le salió al paso y explicó que "lo que quise fue proteger a la Selección y a él. Le dije a James ‘yo no quiero abusar de ti, no quiero un james para 2 o 3 partidos sino un James de 10 partidos, para que juegue cinco años más en alto nivel”.

Aunque parecía que todo iba a quedar ahí, en las últimas horas dio unas declaraciones para ESPN, donde le volvieron a preguntar por la situación, pero en esta oportunidad Rueda no toleró el tema y 'peinó' a los periodistas.

"A ustedes parece que les estuviera pagando James para que hablaran todos los días de él. Le hacen una propaganda, pero él se porta súper bien, trabajó sin problemas en la selección", fue lo que dijo el seleccionador, dando a entender que era un tema que ya lo tenía cansado y que con James nunca pasó nada malo.

Es importante resaltar que desde hace un tiempo se habla de que Rueda y James no eran los mejores amigos y aunque los dos dieron sus versiones, todo apunta a que todavía hay cosas por revelar, pero seguramente eso hace parte de la intimidad de la Selección Colombia.