Jue, 02/10/2025 - 18:43
[Video] Santa Fe saca casta en Libertadores Femenina: dos goles en tres minutos
Santa Fe empezó ganando desde le minuto uno del partido ante el elenco boliviano.
Independiente Santa Fe se estrena ante Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025. El equipo cardenal llegaba al partido con la idea de ser protagonista en lo que en principio era el partido más fácil del grupo que también comparte con Corinthians e Independiente del Valle.
El onceno bogotano había empezado ganado al minuto uno con un tanto de Karla Viancha. Sin embargo, las rojas llegaron dos tantos más al minuto 13 y el 15 de compromiso para en dos minutos llevar el partido a un terreno favorable para las colombianas. Ysauro Viso fue la primera en resolver tras un pase de Viancha para definir desde el cotado izquierdo y marcar el 2-0 parcial.
¡SEGUNDO GOL DE SANTA FE ANTE ALWAYS READY! Gran jugada de las 'Leonas' que anotan el segundo por medio de Ysaura Viso. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/hnsLpQFL79— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
Desde allí, las cardenales ya manejaban el partido a su acomodo. El equipo rojo seguía atacando y cada asomo a la portería de las bolivianas parecía una acción clara de gol con la floja respuesta de la portera boliviana, Serena Wilson, y su línea defensiva.
Fue al minuto 15 donde apareció la figura de Marianela Carvajal para poner lo que era el 3-0 parcial. Un centro de tiro de esquina fue cabeceado en el primer palo y en el segundo poste apareció la defensora de la escuadra colombiana para poner el tercero de la noche en una goleada contundente.
¡LLEGÓ EL TERCER GOL DE SANTA FE! Gol de María Nela Carvajal de cabeza y las 'Leonas' ponen el 3-0. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/jkopXkFceX— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
