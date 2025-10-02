[Video] Santa Fe saca casta en Libertadores Femenina: dos goles en tres minutos

Independiente Santa Fe se estrena ante Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025. El equipo cardenal llegaba al partido con la idea de ser protagonista en lo que en principio era el partido más fácil del grupo que también comparte con Corinthians e Independiente del Valle.

El onceno bogotano había empezado ganado al minuto uno con un tanto de Karla Viancha. Sin embargo, las rojas llegaron dos tantos más al minuto 13 y el 15 de compromiso para en dos minutos llevar el partido a un terreno favorable para las colombianas. Ysauro Viso fue la primera en resolver tras un pase de Viancha para definir desde el cotado izquierdo y marcar el 2-0 parcial.