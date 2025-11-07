Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 09:06
[Video] Santiago Londoño había hecho el primero para Colombia pero lo anularon
Colombia había conseguido el primero pero el delantero estaba en fuera de lugar.
La selección Colombia juega su segundo partido de la Copa Mundial sub 17 frente a El Salvador, en un partido que a primera vista parece accesible los dirigidos por Freddy Hurtado han tenido que trabajar mucho para abrir el marcador ya que el equipo centroamericano se ha metido muy atrás y no le ha dejado espacio a la tricolor.
Santiago Londoño es sin duda alguna el jugador más peligroso de la selección además de ser uno de los únicos con partidos en primera división, el nueve aprovechó un gran centro de Flórez, quien ha jugado un gran partido, y la mandó a guardar con una gran definición, sin embargo, lastimosamente el delantero estaba ligeramente adelantado por lo que el juez de línea marcó el fuera de lugar correctamente y nos dejó con el grito atorado en la garganta.
Fuente
Antena 2