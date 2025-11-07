[Video] Santiago Londoño había hecho el primero para Colombia pero lo anularon

Santiago Londoño es sin duda alguna el jugador más peligroso de la selección además de ser uno de los únicos con partidos en primera división, el nueve aprovechó un gran centro de Flórez, quien ha jugado un gran partido, y la mandó a guardar con una gran definición, sin embargo, lastimosamente el delantero estaba ligeramente adelantado por lo que el juez de línea marcó el fuera de lugar correctamente y nos dejó con el grito atorado en la garganta.