Rafael Santos Borré - Internacional de Porto Alegre
Fútbol
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 21:42

[Video] Santos Borré 'botó' un gol inexplicable en Inter vs Gremio

El delantero barranquillero definió solo frente al arco y tiró el balón por fuera.

El domingo 21 de septiembre se disputó el partido el clásico de Porto Alegre entre Internacional y Gremio, el cual arrojó un 2-3 en favor del Tricolor Gaucho. En el último minuto pudo empatarse la contienda.

Inició ganando Inter con gol de penalti de Alan Patrick a los 21 minutos del primer tiempo, y la igualdad llegó a los 29' por intermedio de Carlos Vinícius.

El segundo gol del Colorado nuevamente fue de Alan Patrick, otra vez desde el punto penal a los 45+6'; y al 45+8' empató André Henrique.

Corría el minuto 62 cuando Alysson marcó el tercero para Gremio, que sufrió una expulsión a los 73' cuando se le mostró la tarjeta roja a Arthur Melo.

Alexandro Bernabei se fue exulsado en Inter al 90', pero la acción relamente discutida llegó al 90+10', cuando Alan Patrick desperdició un nuevo penalti que pudo representar el empate.

Alan Patrick remató con el pie abierto y el balón se estrelló en el vertical del lado derecho, y en el rebote la resolución de Rafael Santos Borré, quien llegó desde atrás y le pegó con el pie izquierdo a una pelota que se fue por un lado del arco, en el que parecía un remate fácil.

Las críticas han recaído sobre Santos Borré, pues realmente se trató de un remate muy mal ejecutado cuando el arquero rival estaba apenas posicionándose. Además, pudo ser el empate en el último minuto en un clásico.

Rafael Santos Borré fue inicialista en Internacional y disputó todo el partido, pero no tuvo la mejor actuación posible.

Video del gol que desperdició Rafael Santos Borré en Internacional vs Gremio

