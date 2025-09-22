[Video] Santos Borré 'botó' un gol inexplicable en Inter vs Gremio

El domingo 21 de septiembre se disputó el partido el clásico de Porto Alegre entre Internacional y Gremio, el cual arrojó un 2-3 en favor del Tricolor Gaucho. En el último minuto pudo empatarse la contienda.

Puede leer: Modifican horario de un partido de Selección Colombia rumbo al Mundial

Inició ganando Inter con gol de penalti de Alan Patrick a los 21 minutos del primer tiempo, y la igualdad llegó a los 29' por intermedio de Carlos Vinícius.

El segundo gol del Colorado nuevamente fue de Alan Patrick, otra vez desde el punto penal a los 45+6'; y al 45+8' empató André Henrique.

Corría el minuto 62 cuando Alysson marcó el tercero para Gremio, que sufrió una expulsión a los 73' cuando se le mostró la tarjeta roja a Arthur Melo.