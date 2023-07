[Video] Se acerca el final: Juanfer ya se despidió de sus compañeros del Junior

Llegó el momento que más estaban evitando los hinchas de Junior, quienes hace seis meses se ilusionaron con la llegada de Juan Fernando Quintero al fútbol profesional colombiano y para jugar la Liga Betplay.

Vea también: “Te voy a llevar de a poco”: revelan cuándo y por qué se armó el lío Bolillo-Quintero en el Junior

Este viernes 7 de julio se dio a conocer que el '10' no continuaría en el club por diferencias con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, entrenador del equipo, y aunque no hay información oficial, todo apunta a que ya no hay marcha atrás y que Quintero se va del equipo 'tiburón'.

Se han conocido varias versiones de su salida de Junior, pero más allá de eso, hace poco se hizo viral un video en el que Juanfer se estaba despidiendo de todos sus compañeros.

Dichas imágenes fueron grabadas en la tarde de este viernes, por lo que todo apunta a que Quintero rescindió contrato, queda como agente libre y tendrá que buscar un equipo para la temporada 2023-24.