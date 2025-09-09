Actualizado:
[Video] Suárez se desata con Colombia ante Venezuela: así fue su cuarto gol
El delantero del Sporting Lisboa tuvo una noche mágica en Maturín para la remontada tricolor.
Luis Javier Suárez vivió una noche mágica en el partido de la Selección Colombia ante Venezuela. El delantero cafetero anotó cuatro goles para la tricolor y firmó un póquer en una noche inolvidable en lo personal para cerrar las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Para Colombia, el encuentro no arrancó de manera sencilla, el combinado nacional empezó perdiendo cuando solo iban tres minutos por medio de un tanto de Telasco Segovia. Luego al minuto 10 un cabezazo de Yerry Mina fue el que puso el 1-1 para poner la paridad, pero solo dos minutos después llegaba un error de Kevin Mier para que Josef Martínez pusiera el 1-2 parcial. A partir de allí apreció la figura de Luis Suárez
Cuando corría el minuto 42, Luis Javier Suárez convirtió el empate 2-2 ante Venezuela. El delantero del Sporting de Portugal aprovechó una habilitación en el área para poner su primer tanto oficial con el equipo colombiano y empatar el compromiso,1-0 a la par de que en Bolivia, la verde ponía el 1-0 para sacar a Venezuela del repechaje.
Luego, solo ocho minutos después, el atacante del Sporting volvió a aparecer en el marcador para poner lo que era el 3-2 parcial. Sin embargo, el delantero tricolor no paro ahí y al 59' y 67' volvió a demostrar su talento para firmar una noche histórica para el combinado nacional y en lo personal.
