[VIDEO] Triplete de Luis Suárez elimina a Venezuela e ilusiona a Colombia

Una noche soñada tuvo el delantero Luis Javier Suárez al anotar este martes 9 de septiembre tres goles para la Selección Colombia en el compromiso contra Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

En el minuto 59, cuando el marcador estaba 3-2 a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo, el atacante de 27 años dio una nueva muestra de su capacidad goleadora al conseguir su tercer tanto y poner el 4-2 a favor del equipo colombiano.