Luis Suárez, figura de Colombia Vs Venezuela
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 20:11

[VIDEO] Triplete de Luis Suárez elimina a Venezuela e ilusiona a Colombia

Colombia goleó a Venezuela en la fecha 18 de la Eliminatoria.

Una noche soñada tuvo el delantero Luis Javier Suárez al anotar este martes 9 de septiembre tres goles para la Selección Colombia en el compromiso contra Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

En el minuto 59, cuando el marcador estaba 3-2 a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo, el atacante de 27 años dio una nueva muestra de su capacidad goleadora al conseguir su tercer tanto y poner el 4-2 a favor del equipo colombiano.

Triplete de Luis Suárez

Luis Javier Suárez aprovechó una excelente habilitación de Luis Fernando Díaz, quien filtró el balón al espacio por el medio de los defensores centrales para que Suárez impusiera su condición física.

El atacante dominó el esférico y antes de ser presionado por un zaguero venezolano sorprendió con un potente remate de zurda que venció la resistencia del portero rival.

Colombia cerro con broche de oro la Eliminatoria

La victoria sobre Venezuela ilusiona a la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado en los dos últimos partidos de la Eliminatoria.

Al imponerse, el equipo colombiano terminó el clasificatorio en la tercera posición con 28 puntos.

Fuente
Antena 2
