Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 19:21
[VIDEO] Venezuela aprovechó error de Mier: golazo para el 2-1 Vs Colombia
Josef Martínez marcó el segundo tanto de Venezuela contra Colombia.
Un grave error cometió este martes 9 de septiembre el portero de la Selección Colombia Kevin Mier en el compromiso contra Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
En el minuto 12, con el partido empatado 1-1, la vinotinto se fue en ventaja gracias a una anotación lograda Josef Martínez.
Martínez aprovechó un grave error de Kevin Mier, quien no pudo controlar un centro de costado desde el sector orientar el estadio Monumental de Maturín.
Al no dominar el esférico, Mier le permitió al delantero Josef Martínez anticiparse a la defensa y con un sólido puntazo envió la pelota al fondo de la red.
Venezuela busca la clasificación al repechaje
Con la victoria sobre Colombia, la selección de Venezuela se estaría quedando con el repechaje a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo vinotinto le ganaría la posición a Bolivia, que se quedaría sin opciones.
Fuente
Antena 2