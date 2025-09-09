[VIDEO] Venezuela aprovechó error de Mier: golazo para el 2-1 Vs Colombia

Un grave error cometió este martes 9 de septiembre el portero de la Selección Colombia Kevin Mier en el compromiso contra Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

En el minuto 12, con el partido empatado 1-1, la vinotinto se fue en ventaja gracias a una anotación lograda Josef Martínez.